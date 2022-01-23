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The Laguerre Filter Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Просмотров:
- 3440
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"The Laguerre Filter" — это сглаживающий фильтр, основанный на полиномах Лагерра. Индикатор работает, позволяя узнать как краткосрочный, так и долгосрочный тренд.
Покупайте, когда линия индикатора зеленая, и продавайте, когда она красная.
Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!
Bunch Candle
Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')Same High Or Low Alert
Индикатор ищет две соседние свечи у которых одинаковые 'High' или 'Low'.
iCCI Separately BUY and SELL
Стратегия по iCCI. Ограничение количества позиций BUY и SELLMA Color N Bars Arrow
Серия индикаторов 'MA Color N Bars' Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"