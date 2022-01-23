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Индикаторы

The Laguerre Filter Indicator - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
3440
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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"The Laguerre Filter"  — это сглаживающий фильтр, основанный на полиномах Лагерра. Индикатор работает, позволяя узнать как краткосрочный, так и долгосрочный тренд. 

Покупайте, когда линия индикатора зеленая, и продавайте, когда она красная.

Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!


Bunch Candle Bunch Candle

Отмечаем бары у которых тело (расстояние между ценами 'close' и 'open') в половину меньше размера всей свечи (расстояние между ценами 'high' и 'low')

Same High Or Low Alert Same High Or Low Alert

Индикатор ищет две соседние свечи у которых одинаковые 'High' или 'Low'.

iCCI Separately BUY and SELL iCCI Separately BUY and SELL

Стратегия по iCCI. Ограничение количества позиций BUY и SELL

MA Color N Bars Arrow MA Color N Bars Arrow

Серия индикаторов 'MA Color N Bars' Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_ARROW - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"