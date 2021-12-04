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Two MA Color N Bars Subwindow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
В подокно выводятся два индикатора MA Color N Bars в виде прямых цветных линий. Отличие индикаторов - в параметре '... trend N Bars'. Благодаря этому индикатор с большим '... trend N Bars' лучше показывает области флета. Пример на рисунке ниже:
Рис. 1. Two MA Color N Bars Subwindow
HLine Greed
Горизонтальная сетка вверх с заданным шагомDynamic High and Low
Индикатор без индикаторных буферов - просто две линии на постоянном расстоянии от цены
Trailing Highest and Lowest position Net Price
Советник-утилита: ищет по текущему символу максимальную и минимальную позицию (заданного типа) и проводит трейлинг выбранных позиций по неттинговой ценеForce Arrow Chart Alert
Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC). При появлении сигнала индикатор сигнализирует различными способами