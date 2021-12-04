Идея индикатора

В подокно выводятся два индикатора MA Color N Bars в виде прямых цветных линий. Отличие индикаторов - в параметре '... trend N Bars'. Благодаря этому индикатор с большим '... trend N Bars' лучше показывает области флета. Пример на рисунке ниже:





Рис. 1. Two MA Color N Bars Subwindow