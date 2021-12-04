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Индикаторы

Two MA Color N Bars Subwindow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2176
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

В подокно выводятся два индикатора MA Color N Bars в виде прямых цветных линий. Отличие индикаторов - в параметре '... trend N Bars'. Благодаря этому индикатор с большим  '... trend N Bars' лучше показывает области флета. Пример на рисунке ниже:

Two MA Color N Bars Subwindow

Рис. 1. Two MA Color N Bars Subwindow

    HLine Greed HLine Greed

    Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом

    Dynamic High and Low Dynamic High and Low

    Индикатор без индикаторных буферов - просто две линии на постоянном расстоянии от цены

    Trailing Highest and Lowest position Net Price Trailing Highest and Lowest position Net Price

    Советник-утилита: ищет по текущему символу максимальную и минимальную позицию (заданного типа) и проводит трейлинг выбранных позиций по неттинговой цене

    Force Arrow Chart Alert Force Arrow Chart Alert

    Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC). При появлении сигнала индикатор сигнализирует различными способами