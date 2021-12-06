Идея индикатора-утилиты

Индикатор указывает уровни для размещения отложенных ордеров 'Buy stop' и 'Sell stop'. Также индикатор при появлении сигнала может оповещать различными способами: проигрывать звук, Алерт, сообщение на email и push сообщение на мобильный терминал.





Рис. 1. Force Arrow Chart Alert

Рекомендуется намного сдвигать отложенный ордер от указанной цены для уменьшения ложных пробоев.