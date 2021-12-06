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Индикаторы

Force Arrow Chart Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2780
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора-утилиты

Индикатор указывает уровни для размещения отложенных ордеров 'Buy stop' и 'Sell stop'. Также индикатор при появлении сигнала может оповещать различными способами: проигрывать звук, Алерт, сообщение на email и push сообщение на мобильный терминал.

    Force Arrow Chart Alert

    Рис. 1. Force Arrow Chart Alert

    Рекомендуется намного сдвигать отложенный ордер от указанной цены для уменьшения ложных пробоев.

      Trailing Highest and Lowest position Net Price Trailing Highest and Lowest position Net Price

      Советник-утилита: ищет по текущему символу максимальную и минимальную позицию (заданного типа) и проводит трейлинг выбранных позиций по неттинговой цене

      Two MA Color N Bars Subwindow Two MA Color N Bars Subwindow

      Два индикатора 'Two MA Color N Bars' в подокне в виде прямых цветных линий - визуальное определение тренда

      Быстрая сортировка. Быстрая сортировка.

      Функции для сортировки массивов. Позволяют сортировать строки и структуры по любому условию.

      Renko Level Subwindow Renko Level Subwindow

      Индикатор отображает ренко-бары в подокне