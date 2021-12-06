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Force Arrow Chart Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора-утилиты
Индикатор указывает уровни для размещения отложенных ордеров 'Buy stop' и 'Sell stop'. Также индикатор при появлении сигнала может оповещать различными способами: проигрывать звук, Алерт, сообщение на email и push сообщение на мобильный терминал.
Рис. 1. Force Arrow Chart Alert
Рекомендуется намного сдвигать отложенный ордер от указанной цены для уменьшения ложных пробоев.
Советник-утилита: ищет по текущему символу максимальную и минимальную позицию (заданного типа) и проводит трейлинг выбранных позиций по неттинговой ценеTwo MA Color N Bars Subwindow
Два индикатора 'Two MA Color N Bars' в подокне в виде прямых цветных линий - визуальное определение тренда
Функции для сортировки массивов. Позволяют сортировать строки и структуры по любому условию.Renko Level Subwindow
Индикатор отображает ренко-бары в подокне