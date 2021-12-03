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Индикаторы

HLine Greed - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2363
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом

HLine Greed

Рис. 1. HLine Greed

    Dynamic High and Low Dynamic High and Low

    Индикатор без индикаторных буферов - просто две линии на постоянном расстоянии от цены

    Price period SMA Price period SMA

    Индикатор рассчитывает среднюю цену за указанный период.

    Two MA Color N Bars Subwindow Two MA Color N Bars Subwindow

    Два индикатора 'Two MA Color N Bars' в подокне в виде прямых цветных линий - визуальное определение тренда

    Trailing Highest and Lowest position Net Price Trailing Highest and Lowest position Net Price

    Советник-утилита: ищет по текущему символу максимальную и минимальную позицию (заданного типа) и проводит трейлинг выбранных позиций по неттинговой цене