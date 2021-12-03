HLine Greed

Индикатор без индикаторных буферов - просто две линии на постоянном расстоянии от цены

Два индикатора 'Two MA Color N Bars' в подокне в виде прямых цветных линий - визуальное определение тренда

Советник-утилита: ищет по текущему символу максимальную и минимальную позицию (заданного типа) и проводит трейлинг выбранных позиций по неттинговой цене