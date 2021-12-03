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HLine Greed - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом
Рис. 1. HLine Greed
Dynamic High and Low
Индикатор без индикаторных буферов - просто две линии на постоянном расстоянии от ценыPrice period SMA
Индикатор рассчитывает среднюю цену за указанный период.
Two MA Color N Bars Subwindow
Два индикатора 'Two MA Color N Bars' в подокне в виде прямых цветных линий - визуальное определение трендаTrailing Highest and Lowest position Net Price
Советник-утилита: ищет по текущему символу максимальную и минимальную позицию (заданного типа) и проводит трейлинг выбранных позиций по неттинговой цене