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Dynamic High and Low - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Постоянно двигать две линии на определённом расстоянии от цены:
Рис. 1. Dynamic High and Low
Индикатор имеет особенности:
- каждые 12 секунд проверяется наличие линий и если линии были удалены, индикатор создаёт их заново
- после перемещения линии, команда 'ChartRedraw' НЕ вызывается - расчет идет на то, что с новым тиком график перерисовывается сам
Price period SMA
Индикатор рассчитывает среднюю цену за указанный период.Two MAOnRSI Simple EA
Упрощённая стратегия по пользовательскому индикатору 'Two MAOnRSI'
HLine Greed
Горизонтальная сетка вверх с заданным шагомTwo MA Color N Bars Subwindow
Два индикатора 'Two MA Color N Bars' в подокне в виде прямых цветных линий - визуальное определение тренда