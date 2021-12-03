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Индикаторы

Dynamic High and Low - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2334
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Постоянно двигать две линии на определённом расстоянии от цены:

Dynamic High and Low

Рис. 1. Dynamic High and Low

Индикатор имеет особенности:

  • каждые 12 секунд проверяется наличие линий и если линии были удалены, индикатор создаёт их заново
  • после перемещения линии, команда 'ChartRedraw' НЕ вызывается - расчет идет на то, что с новым тиком график перерисовывается сам

    Price period SMA Price period SMA

    Индикатор рассчитывает среднюю цену за указанный период.

    Two MAOnRSI Simple EA Two MAOnRSI Simple EA

    Упрощённая стратегия по пользовательскому индикатору 'Two MAOnRSI'

    HLine Greed HLine Greed

    Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом

    Two MA Color N Bars Subwindow Two MA Color N Bars Subwindow

    Два индикатора 'Two MA Color N Bars' в подокне в виде прямых цветных линий - визуальное определение тренда