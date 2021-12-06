Идея утилиты

Работа идёт по текущему символу без учёта Magic. При трейлинге советник подставляет в операцию Magic выбранной позиции. Сам трейлинг может осуществляться как на каждом тике ('Trailing on ...' выставлен в 'bar #0 (at every tick)') так и только в момент рождения нового бара ('Trailing on ...' выставлен в 'bar #1 (on a new bar)'). Во втором случае новый бар определяется на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.

Советник может работать в двух режимах:

'Allowed only BUY positions' - ищет самую высокую BUY и самую низкую BUY

'Allowed only SELL positions' - ищет самую высокую SELL и самую низкую SELL

Для двух выбранных позиций рассчитывается неттинговая цена и относительно её осуществляется трейлинг стоп лосса для двух позиций. Если позиция в заданном направлении одна - обнуляем ей Стоп лосс.





Рис. 1. Trailing Highest and Lowest position Net Price