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Trailing Highest and Lowest position Net Price - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1899
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея утилиты

Работа идёт по текущему символу без учёта Magic. При трейлинге советник подставляет в операцию Magic выбранной позиции. Сам трейлинг может осуществляться как на каждом тике ('Trailing on ...' выставлен в 'bar #0 (at every tick)') так и только в момент рождения нового бара ('Trailing on ...' выставлен в 'bar #1 (on a new bar)'). Во втором случае новый бар определяется на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.

Советник может работать в двух режимах:

  • 'Allowed only BUY positions' - ищет самую высокую BUY и самую низкую BUY
  • 'Allowed only SELL positions' - ищет самую высокую SELL и самую низкую SELL

Для двух выбранных позиций рассчитывается неттинговая цена и относительно её осуществляется трейлинг стоп лосса для двух позиций.  Если позиция в заданном направлении одна - обнуляем ей Стоп лосс.

Trailing Highest and Lowest position Net Price

Рис. 1. Trailing Highest and Lowest position Net Price

    Two MA Color N Bars Subwindow Two MA Color N Bars Subwindow

    Два индикатора 'Two MA Color N Bars' в подокне в виде прямых цветных линий - визуальное определение тренда

    HLine Greed HLine Greed

    Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом

    Force Arrow Chart Alert Force Arrow Chart Alert

    Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC). При появлении сигнала индикатор сигнализирует различными способами

    Быстрая сортировка. Быстрая сортировка.

    Функции для сортировки массивов. Позволяют сортировать строки и структуры по любому условию.