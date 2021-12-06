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Trailing Highest and Lowest position Net Price - эксперт для MetaTrader 5
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Идея утилиты
Работа идёт по текущему символу без учёта Magic. При трейлинге советник подставляет в операцию Magic выбранной позиции. Сам трейлинг может осуществляться как на каждом тике ('Trailing on ...' выставлен в 'bar #0 (at every tick)') так и только в момент рождения нового бара ('Trailing on ...' выставлен в 'bar #1 (on a new bar)'). Во втором случае новый бар определяется на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.
Советник может работать в двух режимах:
- 'Allowed only BUY positions' - ищет самую высокую BUY и самую низкую BUY
- 'Allowed only SELL positions' - ищет самую высокую SELL и самую низкую SELL
Для двух выбранных позиций рассчитывается неттинговая цена и относительно её осуществляется трейлинг стоп лосса для двух позиций. Если позиция в заданном направлении одна - обнуляем ей Стоп лосс.
Рис. 1. Trailing Highest and Lowest position Net Price
Два индикатора 'Two MA Color N Bars' в подокне в виде прямых цветных линий - визуальное определение трендаHLine Greed
Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом
Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC). При появлении сигнала индикатор сигнализирует различными способамиБыстрая сортировка.
Функции для сортировки массивов. Позволяют сортировать строки и структуры по любому условию.