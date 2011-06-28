Смотри, как бесплатно скачать роботов
Эргодический MDI-осциллятор Ergodic_MDI - индикатор для MetaTrader 5
- 3086
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Эргодический MDI-осциллятор Уильяма Блау (основан на индикаторе среднего отклонения от тенденции) описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_MDI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Эргодический MDI-осциллятор Уильяма Блау
Расчет:
Определение эргодического MDI-осциллятора:
Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)
где:
- Ergodic_MDI() - эргодика - индикатор среднего отклонения от тенденции MDI(price,r,s,u);
- SignalLine() - сигнальная линия - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к эргодике;
- ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA эргодики.
- графическое построение #0 - эргодика (индикатор среднего отклонения от тенденции):
- r - период 1-й EMA, применительно к цене (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к среднему отклонению (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- графическое построение #1 - сигнальная линия:
- ul - период EMA сигнальной линии, применительно к эргодике (по умолчанию ul=3);
- AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1;
- s>0, u>0. Если s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- ul>0. Если ul=1, то сигнальная линия совпадает с эргодикой;
- минимальный размер массива цен =(r+s+u+ul-4+1).
