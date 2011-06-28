Автор: Andrey N. Bolkonsky



Эргодический MDI-осциллятор Уильяма Блау (основан на индикаторе среднего отклонения от тенденции) описан в книге Моментум, направленность и расхождение.



Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_Ergodic_MDI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\





Эргодический MDI-осциллятор Уильяма Блау

Расчет:

Определение эргодического MDI-осциллятора:

Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)

SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)



где:

Ergodic_MDI() - эргодика - индикатор среднего отклонения от тенденции MDI(price,r,s,u);

SignalLine() - сигнальная линия - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к эргодике;

ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA эргодики.

графическое построение #0 - эргодика (индикатор среднего отклонения от тенденции):

r - период 1-й EMA, применительно к цене (по умолчанию r=20);



s - период 2-й EMA, применительно к среднему отклонению (по умолчанию s=5);



u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);

графическое построение #1 - сигнальная линия:

ul - период EMA сигнальной линии, применительно к эргодике (по умолчанию ul=3);

AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).