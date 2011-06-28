CodeBaseРазделы
Индикаторы

Эргодический MDI-осциллятор Ergodic_MDI - индикатор для MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Andrey N. Bolkonsky

Эргодический MDI-осциллятор Уильяма Блау (основан на индикаторе среднего отклонения от тенденции) описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_Ergodic_MDI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Эргодический MDI-осциллятор Уильяма Блау

Эргодический MDI-осциллятор Уильяма Блау

Расчет:

Определение эргодического MDI-осциллятора:

Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)

где:

  • Ergodic_MDI() - эргодика - индикатор среднего отклонения от тенденции MDI(price,r,s,u);
  • SignalLine() - сигнальная линия - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к эргодике;
  • ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA эргодики.
Входные параметры:
  • графическое построение #0 - эргодика (индикатор среднего отклонения от тенденции):
    • r - период 1-й EMA, применительно к цене (по умолчанию r=20);
    • s - период 2-й EMA, применительно к среднему отклонению (по умолчанию s=5);
    • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • графическое построение #1 - сигнальная линия:
    • ul - период EMA сигнальной линии, применительно к эргодике (по умолчанию ul=3);
  • AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Ограничения:
  • r>1;
  • s>0, u>0. Если s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • ul>0. Если ul=1, то сигнальная линия совпадает с эргодикой;
  • минимальный размер массива цен =(r+s+u+ul-4+1).
