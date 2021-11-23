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Индикаторы

Time left 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2078
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Развитие первой версии Time left: теперь можно включать/отключать вывод дополнительной информации - время торгового сервера

Идея индикатора

Таймер показывающий количество секунд до появления нового бара. Информация отображается при помощи графического объекта OBJ_LABEL:

Time left 2

Рис. 1. Time left 2


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