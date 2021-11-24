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Индикаторы

AO Extremum Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2431
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор показывает экстремумы iAO (Awesome Oscillator, AO) в главном окне:

AO Extremum Arrow

Рис. 1. AO Extremum Arrow, индикатор 'AO' (в подокне) добавлен вручную, для наглядности

    iFractals Filter and iVIDyA Trend iFractals Filter and iVIDyA Trend

    Стратегия по двум индикаторам: iFractals (Fractals) и iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)

    Time left 2 Time left 2

    Таймер показывающий количество секунд до появления нового бара

    The Hurst Coefficient Indicator The Hurst Coefficient Indicator

    "The Hurst Coefficient" индикатор был опубликован John Ehlers в "Cycle Analytics For Traders", ст.67-68.

    KDJ Custom Smoothing KDJ Custom Smoothing

    Индикатор 'KDJ', с дополнительным сглаживанием всех линий