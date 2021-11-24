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AO Extremum Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор показывает экстремумы iAO (Awesome Oscillator, AO) в главном окне:
Рис. 1. AO Extremum Arrow, индикатор 'AO' (в подокне) добавлен вручную, для наглядности
iFractals Filter and iVIDyA Trend
Стратегия по двум индикаторам: iFractals (Fractals) и iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)Time left 2
Таймер показывающий количество секунд до появления нового бара
The Hurst Coefficient Indicator
"The Hurst Coefficient" индикатор был опубликован John Ehlers в "Cycle Analytics For Traders", ст.67-68.KDJ Custom Smoothing
Индикатор 'KDJ', с дополнительным сглаживанием всех линий