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Three Linear Weighted iMA - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Три индикатора iMA (Moving Average, MA), все они имеют тип усреднения 'Linear-weighted averaging', но рассчитаны на основе разных цен. Вот эти параметры:
- 'MA High' - период усреднения 10, на основе цен 'High'
- 'MA Low' - период усреднения 10, на основе цен 'Low'
- 'MA Median' - период усреднения 3, на основе цен 'Median'
При получении торгового сигнала противоположная позиция закрывается. Индикаторы создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметров 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...').
Торговые сигналы:
BUY Signal: 'MA Median' пересекает 'MA Low' снизу вверх. SELL Signal: 'MA Median' пересекает 'MA High' сверху вниз.
Рис. 1. Three Linear Weighted iMA, сигнал SELL
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
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Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах
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