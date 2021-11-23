CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Three Linear Weighted iMA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2740
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая стратегия

Три индикатора iMA (Moving Average, MA), все они имеют тип усреднения 'Linear-weighted averaging', но рассчитаны на основе разных цен. Вот эти параметры:

  • 'MA High' - период усреднения 10, на основе цен 'High'
  • 'MA Low' - период усреднения 10, на основе цен 'Low'
  • 'MA Median' - период усреднения 3, на основе цен 'Median'

При получении торгового сигнала противоположная позиция закрывается. Индикаторы создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметров 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...'). 

Торговые сигналы:

BUY Signal: 'MA Median' пересекает 'MA Low' снизу вверх. SELL Signal: 'MA Median' пересекает 'MA High' сверху вниз.

Three Linear Weighted iMA

Рис. 1. Three Linear Weighted iMA, сигнал SELL


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
  • При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

ATR MAOnATR Levels ATR MAOnATR Levels

Индикатор 'ATR MAOnATR' с двумя уровнями

iMACD Four TimeFrames iMACD Four TimeFrames

Советник на iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) одновременно на четырёх таймфреймах

Time left 2 Time left 2

Таймер показывающий количество секунд до появления нового бара

iFractals Filter and iVIDyA Trend iFractals Filter and iVIDyA Trend

Стратегия по двум индикаторам: iFractals (Fractals) и iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)