Торговая стратегия

Три индикатора iMA (Moving Average, MA), все они имеют тип усреднения 'Linear-weighted averaging', но рассчитаны на основе разных цен. Вот эти параметры:

'MA High' - период усреднения 10, на основе цен 'High'

'MA Low' - период усреднения 10, на основе цен 'Low'

'MA Median' - период усреднения 3, на основе цен 'Median'

При получении торгового сигнала противоположная позиция закрывается. Индикаторы создаются на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметров 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...').

Торговые сигналы:

BUY Signal: 'MA Median' пересекает 'MA Low' снизу вверх. SELL Signal: 'MA Median' пересекает 'MA High' сверху вниз.





Рис. 1. Three Linear Weighted iMA, сигнал SELL





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (параметр ' Search signals on ... ' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр ' Search signals on ... ' равен ' bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features: