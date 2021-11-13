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Индикаторы

MA Custom Point Label - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1527
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор работает без индикаторных буферов - это индикатор-утилита. В графический объект OBJ_LABEL выводится разница в Point между индикатором и ценой заданного типа (переменная 'Label price'). Тип цены (выбирается из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE) и параметры графического объекта можно задавать во входных параметрах.

MA Custom Point Label

Рис. 1. MA Custom Point Label


Aroon Simple Aroon Simple

Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Aroon'

WPR Custom Smoothing Level EA WPR Custom Smoothing Level EA

Советник на базе пользовательского индикатора 'WPR Custom Smoothing Level'.

Stochastic Custom and Label Stochastic Custom and Label

Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2. В подокно индикатора добавлен объект OBJ_LABEL - показывает текущее значение линии 'Main'

AroonOscillator AroonOscillator

Доработанный индикатор 'Aroon' - добавлены четыре уровня. У уровней выводится описание