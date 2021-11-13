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MA Custom Point Label - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор работает без индикаторных буферов - это индикатор-утилита. В графический объект OBJ_LABEL выводится разница в Point между индикатором и ценой заданного типа (переменная 'Label price'). Тип цены (выбирается из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE) и параметры графического объекта можно задавать во входных параметрах.
Рис. 1. MA Custom Point Label
Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Aroon'WPR Custom Smoothing Level EA
Советник на базе пользовательского индикатора 'WPR Custom Smoothing Level'.
Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2. В подокно индикатора добавлен объект OBJ_LABEL - показывает текущее значение линии 'Main'AroonOscillator
Доработанный индикатор 'Aroon' - добавлены четыре уровня. У уровней выводится описание