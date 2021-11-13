Идея индикатора

Индикатор работает без индикаторных буферов - это индикатор-утилита. В графический объект OBJ_LABEL выводится разница в Point между индикатором и ценой заданного типа (переменная 'Label price'). Тип цены (выбирается из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE) и параметры графического объекта можно задавать во входных параметрах.





Рис. 1. MA Custom Point Label



