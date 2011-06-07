Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Стохастический осциллятор моментума Blau_SM_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3219
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Стохастический осциллятор (основан на стохастическом моментуме) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_SM_Stochastic.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Расчет:
Определение стохастического осциллятора моментума:
SM_Stochastic(price,q,r,s,u) = SMI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
где:
- SM_Stochastic() - индекс стохастического темпа SMI(price,q,r,s,u);
- SignalLine() - сигнальная линия - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к индексу стохастического темпа;
- ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA индекса стохастического темпа.
Входные параметры:
- графическое построение #0 - индекс стохастического темпа:
- q - период, по которому вычисляется стохастический моментум (по умолчанию q=5);
- r - период 1-й EMA, применительно к стохастическому моментуму (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- графическое построение #1 - сигнальная линия:
- ul - период EMA сигнальной линии, применительно к индексу стохастического темпа (по умолчанию ul=3);
- AppliedPrice -тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- ul>0. Если ul=1, то сигнальная линия совпадает с индексом стохастического темпа;
- минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u+ul-4+1).
Индекс стохастического моментума Blau_SMI
Индекс стохастического моментума Уильяма Блау.Стохастический моментум Blau_SM
Стохастический моментум Уильяма Блау.
Эргодический MACD-осциллятор Blau_Ergodic_MACD
Эргодический MACD-осциллятор Уильяма Блау.STALIN
Индикатор STALIN на основе двух скользящих средних (Moving Averages, MA) с алертами и фильтрами.