Индикаторы

Стохастический осциллятор моментума Blau_SM_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
3219
(18)
Автор: Andrey N. Bolkonsky

Стохастический осциллятор (основан на стохастическом моментуме) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_SM_Stochastic.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Стохастический осциллятор моментума

Расчет:

Определение стохастического осциллятора моментума:

SM_Stochastic(price,q,r,s,u) = SMI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)

где:

  • SM_Stochastic() - индекс стохастического темпа SMI(price,q,r,s,u);
  • SignalLine() - сигнальная линия - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к индексу стохастического темпа;
  • ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA индекса стохастического темпа.

Входные параметры:

  • графическое построение #0 - индекс стохастического темпа:
    • q - период, по которому вычисляется стохастический моментум (по умолчанию q=5);
    • r - период 1-й EMA, применительно к стохастическому моментуму (по умолчанию r=20);
    • s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
    • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • графическое построение #1 - сигнальная линия:
    • ul - период EMA сигнальной линии, применительно к индексу стохастического темпа (по умолчанию ul=3);
  • AppliedPrice -тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Ограничения:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • ul>0. Если ul=1, то сигнальная линия совпадает с индексом стохастического темпа;
  • минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u+ul-4+1).

