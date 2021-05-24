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Индикаторы

RVI Custom Levels - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1920
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Вынести значение двух уровней, у индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI), во входные параметры. Используется в основном при визуальном тестировании для визуального контроля зависимости уровней. Пример когда в тестере стратегий вызывается индикатор, но в одном случае значение уровней 0.3 и -0.3, а во втором 0.2 и -0.2

RVI Custom Levels

Рис. 1. RVI Custom Levels


RVI Custom Levels

Рис. 2. RVI Custom Levels


    Sound Alert Entry Out 2 Sound Alert Entry Out 2

    Советник-утилита: при закрытии позиции может воспроизвести звук, отослать Push сообщение, выдать Alert с результатом последней сделки. Может добавить информацию по текущей прибыли по торговому счету за день. Может каждый час сообщать: "I am live" (актуально при использовании на vps)

    Trend Reversal Trend Reversal

    Виртуальный отложенный ордер. Начало слежения - три свечи в одном направлении

    Size of a candle histogram v3 Size of a candle histogram v3

    Гистограмма показывает расстояние (в Points) пройденное от 'Open' до 'High' и от 'Open' до 'Low'

    Close All FIFO Close All FIFO

    Советник-утилита: при запуске закрывает все позиции по правилу FIFO и останавливается