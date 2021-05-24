RVI Custom Levels

Виртуальный отложенный ордер. Начало слежения - три свечи в одном направлении

Советник-утилита: при закрытии позиции может воспроизвести звук, отослать Push сообщение, выдать Alert с результатом последней сделки. Может добавить информацию по текущей прибыли по торговому счету за день. Может каждый час сообщать: "I am live" (актуально при использовании на vps)

Гистограмма показывает расстояние (в Points) пройденное от 'Open' до 'High' и от 'Open' до 'Low'

Советник-утилита: при запуске закрывает все позиции по правилу FIFO и останавливается