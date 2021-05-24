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RVI Custom Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Вынести значение двух уровней, у индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI), во входные параметры. Используется в основном при визуальном тестировании для визуального контроля зависимости уровней. Пример когда в тестере стратегий вызывается индикатор, но в одном случае значение уровней 0.3 и -0.3, а во втором 0.2 и -0.2
Рис. 1. RVI Custom Levels
Рис. 2. RVI Custom Levels
Советник-утилита: при закрытии позиции может воспроизвести звук, отослать Push сообщение, выдать Alert с результатом последней сделки. Может добавить информацию по текущей прибыли по торговому счету за день. Может каждый час сообщать: "I am live" (актуально при использовании на vps)Trend Reversal
Виртуальный отложенный ордер. Начало слежения - три свечи в одном направлении
Гистограмма показывает расстояние (в Points) пройденное от 'Open' до 'High' и от 'Open' до 'Low'Close All FIFO
Советник-утилита: при запуске закрывает все позиции по правилу FIFO и останавливается