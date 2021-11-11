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Индикаторы

Stochastic Intersection Arrow 2 Strict - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2120
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

При помощи стиля рисования DRAW_ARROW отобразить на графике моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).


Настройка уведомлений:

  • Alert - включить/выключить Alert при появлении сигнала на баре
  • Push notifications - включить/выключить Push уведомление при появлении сигнала на баре.

На одном баре может быть только одно уведомление.

Настройка строго режима:

  • Strict - включить/выключить строгий режим.

Пример разницы когда строгий режим включён и отключён:

Stochastic Intersection Arrow 2 Strict true

Рис. 1. Stochastic Intersection Arrow 2 Strict, строгий режим включён


Stochastic Intersection Arrow 2 Strict false

Рис. 2. Stochastic Intersection Arrow 2 Strict, строгий режим отключён



Fractals Step By Step Fractals Step By Step

Фракталы с последовательность вверх - вниз - вверх

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