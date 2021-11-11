Идея индикатора

При помощи стиля рисования DRAW_ARROW отобразить на графике моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).





Настройка уведомлений:

Alert - включить/выключить Alert при появлении сигнала на баре

Push notifications - включить/выключить Push уведомление при появлении сигнала на баре.

На одном баре может быть только одно уведомление. Настройка строго режима: Strict - включить/выключить строгий режим. Пример разницы когда строгий режим включён и отключён: Рис. 1. Stochastic Intersection Arrow 2 Strict, строгий режим включён

Рис. 2. Stochastic Intersection Arrow 2 Strict, строгий режим отключён







