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Stochastic Intersection Arrow 2 Strict - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи стиля рисования DRAW_ARROW отобразить на графике моменты пересечения основной и сигнальной линии стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO).
Настройка уведомлений:
- Alert - включить/выключить Alert при появлении сигнала на баре
- Push notifications - включить/выключить Push уведомление при появлении сигнала на баре.
На одном баре может быть только одно уведомление.
Настройка строго режима:
- Strict - включить/выключить строгий режим.
Пример разницы когда строгий режим включён и отключён:
Рис. 1. Stochastic Intersection Arrow 2 Strict, строгий режим включён
Рис. 2. Stochastic Intersection Arrow 2 Strict, строгий режим отключён
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