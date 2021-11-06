Советник-утилита в виде панели

Панель построена на базе класса CDialog, показывает текущую прибыль на торговом счете (за отображение отвечает элемент управления на базе CLabel). Надпись меняет цвет в зависимости от того, есть ли убыток или прибыль на торговом счёте. При клике на кнопку (кнопка выполнены на базе класса CButton) закрывает все позиции открытые на торговом счёте. Имеет всего одну кнопку (кнопка выполнены на базе класса CButton)

После клика на кнопке производится обход (в цикле) всех позиций - без учёта символов и magic'ов и делается однократная попытка закрыть позицию. Если закрыть позицию не удалось, то такая ситуация никак не обрабатывается - пользователю остаётся ещё раз нажать на кнопку "Close all".

Рис. 1. Close All Panel Info



