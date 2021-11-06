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Close All Panel Info - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1937
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Советник-утилита в виде панели

Панель построена на базе класса CDialog, показывает текущую прибыль на торговом счете (за отображение отвечает элемент управления на базе CLabel). Надпись меняет цвет в зависимости от того, есть ли убыток или прибыль на торговом счёте. При клике на кнопку (кнопка выполнены на базе класса CButton) закрывает все позиции открытые на торговом счёте. Имеет всего одну кнопку (кнопка выполнены на базе класса CButton)

После клика на кнопке производится обход (в цикле) всех позиций - без учёта символов и magic'ов и делается однократная попытка закрыть позицию. Если закрыть позицию не удалось, то такая ситуация никак не обрабатывается - пользователю остаётся ещё раз нажать на кнопку "Close all".

Close All Panel Info

Рис. 1. Close All Panel Info


Hedge any positions 2 Hedge any positions 2

Открытие противоположной позиции при достижении убытка в N- pips

Stochastic Custom Smoothing Stochastic Custom Smoothing

Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator) с настройками уровней выведенными во входные параметры и пользовательским сглаживанием

AsymmetricFractalsNotRedraw AsymmetricFractalsNotRedraw

Доработка индикатора 'AsymmetricFractals' - добавлены параметры

VIDYA Color N Bars Alert VIDYA Color N Bars Alert

К пользовательскому индикатору 'VIDYA Color N Bars' добавлены алерт и звуки при смене тренда