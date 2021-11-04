Идея индикатора

Сглаженный iStochastic (Stochastic Oscillator)





Рис. 1. Stochastic Custom Smoothing

Параметры уровней ('Value Level #1' и 'Value Level #2') выведены во входные параметры - это позволяет при использовании индикатора из советника в визуальном тестировании отображать реальные уровни.