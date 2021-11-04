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Индикаторы

Stochastic Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2347
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Сглаженный iStochastic (Stochastic Oscillator) 

Stochastic Custom Smoothing

Рис. 1. Stochastic Custom Smoothing

Параметры уровней ('Value Level #1' и 'Value Level #2') выведены во входные параметры - это позволяет при использовании индикатора из советника в визуальном тестировании отображать реальные уровни.

Time left Time left

Таймер показывающий количество секунд до появления нового бара

RSI level 50 MA Color N Bars RSI level 50 MA Color N Bars

Стратегия по пересечению уровня 50 индикатором iRSI (Relative Strength Index, RSI). Фильтр - индикатор MA Color N Bars

Hedge any positions 2 Hedge any positions 2

Открытие противоположной позиции при достижении убытка в N- pips

Close All Panel Info Close All Panel Info

Панель на базе класса CDialog. Ручное закрытие всех позиций после клика на кнопке. Информация по общей прибыли