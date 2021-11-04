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Stochastic Custom Smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Сглаженный iStochastic (Stochastic Oscillator)
Рис. 1. Stochastic Custom Smoothing
Параметры уровней ('Value Level #1' и 'Value Level #2') выведены во входные параметры - это позволяет при использовании индикатора из советника в визуальном тестировании отображать реальные уровни.
Time left
Таймер показывающий количество секунд до появления нового бараRSI level 50 MA Color N Bars
Стратегия по пересечению уровня 50 индикатором iRSI (Relative Strength Index, RSI). Фильтр - индикатор MA Color N Bars
Hedge any positions 2
Открытие противоположной позиции при достижении убытка в N- pipsClose All Panel Info
Панель на базе класса CDialog. Ручное закрытие всех позиций после клика на кнопке. Информация по общей прибыли