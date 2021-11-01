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Индикаторы

Bar Rule Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1947
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Отметить бары, которые соответствуют одному из правил:

Размер бара берется как разница 'High' и 'Low'.

  • цена 'High' текущего бара выше, чем 'High' предыдущего бара и 'Close' текущего бара находится в нижней трети 
  • цена 'Low'  текущего бара ниже, чем 'Low' предыдущего бара и 'Close' текущего бара находится в верхней трети

Bar Rule Arrow

Рис. 1. Bar Rule Arrow


CCI Color Candles CCI Color Candles

Индикатор раскрашивает свечи графика в зависимости от значений индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI)

Normalized smoothed MACD EA Normalized smoothed MACD EA

Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Normalized smoothed MACD'

RSI level 50 RSI level 50

Стратегия по пересечению уровня 50 индикатором iRSI (Relative Strength Index, RSI)

High Low TimeFrame High Low TimeFrame

Уровни предыдущего бара на заданном таймфрейме