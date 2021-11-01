Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Bar Rule Arrow - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1947
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Отметить бары, которые соответствуют одному из правил:
Размер бара берется как разница 'High' и 'Low'.
- цена 'High' текущего бара выше, чем 'High' предыдущего бара и 'Close' текущего бара находится в нижней трети
- цена 'Low' текущего бара ниже, чем 'Low' предыдущего бара и 'Close' текущего бара находится в верхней трети
Рис. 1. Bar Rule Arrow
CCI Color Candles
Индикатор раскрашивает свечи графика в зависимости от значений индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI)Normalized smoothed MACD EA
Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Normalized smoothed MACD'
RSI level 50
Стратегия по пересечению уровня 50 индикатором iRSI (Relative Strength Index, RSI)High Low TimeFrame
Уровни предыдущего бара на заданном таймфрейме