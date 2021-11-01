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Индикаторы

CCI Color Candles - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2196
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

При помощи графического стиля DRAW_COLOR_CANDLES раскрасить свечи графика в зависимости от показаний индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Принцип раскрашивания показаны ниже.

если индикатор CCI пересёк ноль:

      //--- zero crossing
      if(BufferCCI[i-1]<0.0 && BufferCCI[i]>=0.0)
         CandlesColors[i]=1.0;
      if(BufferCCI[i-1]>0.0 && BufferCCI[i]<=0.0)
         CandlesColors[i]=0.0;


если индикатор выше или ниже нуля:

      //--- 
      if(BufferCCI[i]>=0.0)
         CandlesColors[i]=1.0;
      else
         CandlesColors[i]=0.0;


CCI Color Candles

Рис. 1. CCI Color Candles (индикатор 'CCI' добавлен на график вручную - для наглядности)


Normalized smoothed MACD EA Normalized smoothed MACD EA

Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Normalized smoothed MACD'

Stochastic Levels Filling Stochastic Levels Filling

iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с настраиваемыми уровнями и заливкой областей выше и ниже уровней

Bar Rule Arrow Bar Rule Arrow

Индикатор отмечает на графике бары, которые отвечают одному из двух правил.

RSI level 50 RSI level 50

Стратегия по пересечению уровня 50 индикатором iRSI (Relative Strength Index, RSI)