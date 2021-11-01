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CCI Color Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи графического стиля DRAW_COLOR_CANDLES раскрасить свечи графика в зависимости от показаний индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Принцип раскрашивания показаны ниже.
если индикатор CCI пересёк ноль:
//--- zero crossing if(BufferCCI[i-1]<0.0 && BufferCCI[i]>=0.0) CandlesColors[i]=1.0; if(BufferCCI[i-1]>0.0 && BufferCCI[i]<=0.0) CandlesColors[i]=0.0;
если индикатор выше или ниже нуля:
//--- if(BufferCCI[i]>=0.0) CandlesColors[i]=1.0; else CandlesColors[i]=0.0;
Рис. 1. CCI Color Candles (индикатор 'CCI' добавлен на график вручную - для наглядности)
Normalized smoothed MACD EA
Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Normalized smoothed MACD'Stochastic Levels Filling
iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с настраиваемыми уровнями и заливкой областей выше и ниже уровней
Bar Rule Arrow
Индикатор отмечает на графике бары, которые отвечают одному из двух правил.RSI level 50
Стратегия по пересечению уровня 50 индикатором iRSI (Relative Strength Index, RSI)