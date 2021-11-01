Идея индикатора

При помощи графического стиля DRAW_COLOR_CANDLES раскрасить свечи графика в зависимости от показаний индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Принцип раскрашивания показаны ниже.

если индикатор CCI пересёк ноль:



if (BufferCCI[i- 1 ]< 0.0 && BufferCCI[i]>= 0.0 ) CandlesColors[i]= 1.0 ; if (BufferCCI[i- 1 ]> 0.0 && BufferCCI[i]<= 0.0 ) CandlesColors[i]= 0.0 ;



если индикатор выше или ниже нуля:

if (BufferCCI[i]>= 0.0 ) CandlesColors[i]= 1.0 ; else CandlesColors[i]= 0.0 ;









Рис. 1. CCI Color Candles (индикатор 'CCI' добавлен на график вручную - для наглядности)



