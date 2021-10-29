Описание индикатора

В индикаторе во входные параметры вынесены уровни - это очень удобно при визуальном тестировании советников. Плюс вся область выше верхнего уровня и ниже нижнего окрашивается. Область учитывает и главную и сигнальную линии Stochastic.





Рис. 1. Stochastic Levels Filling



