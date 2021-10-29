Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic Levels Filling - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2194
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание индикатора
В индикаторе во входные параметры вынесены уровни - это очень удобно при визуальном тестировании советников. Плюс вся область выше верхнего уровня и ниже нижнего окрашивается. Область учитывает и главную и сигнальную линии Stochastic.
Рис. 1. Stochastic Levels Filling
Индикатор iBearsPower (Bears Power) с выбором типа усреднения и расцветкой в стиле Awesome OscillatorAwesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period_EA
Стратегия на пользовательском индикаторе 'Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period' - у индикатора можно задавать периоды усреднения и для 'MA Fast' и для 'MA Slow'
Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Normalized smoothed MACD'CCI Color Candles
Индикатор раскрашивает свечи графика в зависимости от значений индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI)