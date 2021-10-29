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Индикаторы

Stochastic Levels Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2194
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Описание индикатора

В индикаторе во входные параметры вынесены уровни - это очень удобно при визуальном тестировании советников. Плюс вся область выше верхнего уровня и ниже нижнего окрашивается. Область учитывает и главную и сигнальную линии Stochastic.

Stochastic Levels Filling

Рис. 1. Stochastic Levels Filling


Bears Power Custom Smoothing Color Bears Power Custom Smoothing Color

Индикатор iBearsPower (Bears Power) с выбором типа усреднения и расцветкой в стиле Awesome Oscillator

Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period_EA Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period_EA

Стратегия на пользовательском индикаторе 'Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period' - у индикатора можно задавать периоды усреднения и для 'MA Fast' и для 'MA Slow'

Normalized smoothed MACD EA Normalized smoothed MACD EA

Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Normalized smoothed MACD'

CCI Color Candles CCI Color Candles

Индикатор раскрашивает свечи графика в зависимости от значений индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI)