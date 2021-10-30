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Normalized smoothed MACD EA - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Очень облегченная стратегия на основе пользовательского индикатора Normalized smoothed MACD.
Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара. Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара, торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'), не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.
Торговые сигналы:
Сигналы - это пересечение главной и сигнальной линий. Для сигнала BUY пересечение ищем ниже нуля, а для сигнала SELL - выше нуля.
Рис. 1. Normalized smoothed MACD EA
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
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