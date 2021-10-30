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Normalized smoothed MACD EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1561
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Очень облегченная стратегия на основе пользовательского индикатора  Normalized smoothed MACD.

Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара. Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара, торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'), не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Сигналы - это пересечение главной и сигнальной линий. Для сигнала BUY пересечение ищем ниже нуля, а для сигнала SELL - выше нуля.

Normalized smoothed MACD EA

Рис. 1. Normalized smoothed MACD EA


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

Stochastic Levels Filling Stochastic Levels Filling

iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с настраиваемыми уровнями и заливкой областей выше и ниже уровней

Bears Power Custom Smoothing Color Bears Power Custom Smoothing Color

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