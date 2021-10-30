Торговая стратегия

Очень облегченная стратегия на основе пользовательского индикатора Normalized smoothed MACD.

Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара. Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара, торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'), не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.

Торговые сигналы:

Сигналы - это пересечение главной и сигнальной линий. Для сигнала BUY пересечение ищем ниже нуля, а для сигнала SELL - выше нуля.





Рис. 1. Normalized smoothed MACD EA





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Additional features: