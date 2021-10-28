Описание

Пользовательский индикатор на базе iBearsPower (Bears Power) - теперь можно во входных параметрах выбрать толщину гистограммы ('Bears: Width'), метод усреднения ('Smoothing type') и период этого усреднения ('Smoothing averaging period'). Сам индикатор выполнен на базе цветной гистограммы (DRAW_COLOR_HISTOGRAM) и имеет расцветку в стиле Awesome Oscillator:





Рис. 1. Bears Power Custom Smoothing Color



