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Bears Power Custom Smoothing Color - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Пользовательский индикатор на базе iBearsPower (Bears Power) - теперь можно во входных параметрах выбрать толщину гистограммы ('Bears: Width'), метод усреднения ('Smoothing type') и период этого усреднения ('Smoothing averaging period'). Сам индикатор выполнен на базе цветной гистограммы (DRAW_COLOR_HISTOGRAM) и имеет расцветку в стиле Awesome Oscillator:
Рис. 1. Bears Power Custom Smoothing Color
Стратегия на пользовательском индикаторе 'Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period' - у индикатора можно задавать периоды усреднения и для 'MA Fast' и для 'MA Slow'The Hilbert Oscillator Indicator
"The Hilbert Oscillator Indicator" разработан John Ehlers и опубликован в "Rocket Science For Traders", pg.90-91
iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с настраиваемыми уровнями и заливкой областей выше и ниже уровнейNormalized smoothed MACD EA
Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Normalized smoothed MACD'