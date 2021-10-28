CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Bears Power Custom Smoothing Color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1513
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание

Пользовательский индикатор на базе iBearsPower (Bears Power) - теперь можно во входных параметрах выбрать толщину гистограммы ('Bears: Width'), метод усреднения ('Smoothing type') и период этого усреднения ('Smoothing averaging period'). Сам индикатор выполнен на базе цветной гистограммы (DRAW_COLOR_HISTOGRAM) и имеет расцветку в стиле Awesome Oscillator:

Bears Power Custom Smoothing Color

Рис. 1. Bears Power Custom Smoothing Color


Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period_EA Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period_EA

Стратегия на пользовательском индикаторе 'Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period' - у индикатора можно задавать периоды усреднения и для 'MA Fast' и для 'MA Slow'

The Hilbert Oscillator Indicator The Hilbert Oscillator Indicator

"The Hilbert Oscillator Indicator" разработан John Ehlers и опубликован в "Rocket Science For Traders", pg.90-91

Stochastic Levels Filling Stochastic Levels Filling

iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с настраиваемыми уровнями и заливкой областей выше и ниже уровней

Normalized smoothed MACD EA Normalized smoothed MACD EA

Простая стратегия (упрощенный функционал) по пользовательскому индикатору 'Normalized smoothed MACD'