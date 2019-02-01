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Индикаторы

Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2204
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Модификация стандартного индикатора Awesome Oscillator - добавлена возможность менять периоды усреднения двух iMA ("Fast" и "Slow")

Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period

Также:

  • немного изменены цвета индикатора
  • толщина линии выставлена на "2"
  • значение индикатора на графике выводится с указанием периодов усреднения

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