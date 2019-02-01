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Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period - индикатор для MetaTrader 5
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- 2204
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Модификация стандартного индикатора Awesome Oscillator - добавлена возможность менять периоды усреднения двух iMA ("Fast" и "Slow")
Также:
- немного изменены цвета индикатора
- толщина линии выставлена на "2"
- значение индикатора на графике выводится с указанием периодов усреднения
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