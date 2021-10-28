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Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period_EA - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Очень облегченная стратегия на основе пользовательского индикатора Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period.
Особенность этого индикатора в двух входных параметрах ('MA Fast' и 'MA Slow') которые задают периоды усреднения для двух iMA на базе которых и строится индикатор (напомню, что стандартный iAO использует два жестко заданных периода '5' и '34' и у него эти параметры не выведены во входные).
Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара. Советник проверяет сигнал только в момент рождения нового бара, торгует только постоянным лотом (параметр 'Lots'), не имеет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.
Торговые сигналы:
Ищем смену цвета индикатора. Для сигнала BUY смена цвета должна быть ниже нуля, а для сигнала SELL - выше.
Рис. 1. Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period_EA
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
"The Hilbert Oscillator Indicator" разработан John Ehlers и опубликован в "Rocket Science For Traders", pg.90-91Free Margin Close All FIFO
Советник отслеживает показатель 'Free Margin' и закрывает позиции по правилу FIFO
Индикатор iBearsPower (Bears Power) с выбором типа усреднения и расцветкой в стиле Awesome OscillatorStochastic Levels Filling
iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с настраиваемыми уровнями и заливкой областей выше и ниже уровней