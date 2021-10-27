"The Hilbert Oscillator Indicator" разработан John Ehlers и опубликован в "Rocket Science For Traders", pg.90-91. Индикатор хорошо работает для определения разворотных точек. Когда синяя линия пересекает красную снизу вверх, то ожидается восходящий тренд и наоборот. Версия для MetaTrader 5 также включает немедленные сигналы покупки и продажи через линию 0, поэтому покупайте, когда горизонтальная линия зеленая, и продавайте, когда она красная.

В поставку включается индикатор "The Hilbert Transform". Этот индикатор НЕ дает сигналов на вход. Его данные используются в качестве входных данных для индикатора "The Hilbert Oscillator Indicator" .

Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!



