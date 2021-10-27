Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
The Hilbert Oscillator Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Просмотров:
- 1885
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
"The Hilbert Oscillator Indicator" разработан John Ehlers и опубликован в "Rocket Science For Traders", pg.90-91. Индикатор хорошо работает для определения разворотных точек. Когда синяя линия пересекает красную снизу вверх, то ожидается восходящий тренд и наоборот. Версия для MetaTrader 5 также включает немедленные сигналы покупки и продажи через линию 0, поэтому покупайте, когда горизонтальная линия зеленая, и продавайте, когда она красная.
В поставку включается индикатор "The Hilbert Transform". Этот индикатор НЕ дает сигналов на вход. Его данные используются в качестве входных данных для индикатора "The Hilbert Oscillator Indicator" .
Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!
Советник отслеживает показатель 'Free Margin' и закрывает позиции по правилу FIFOiRSI Open Close Multisymbol
Советник 'iRSI Open Close' в мультисимвольном варианте
Стратегия на пользовательском индикаторе 'Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period' - у индикатора можно задавать периоды усреднения и для 'MA Fast' и для 'MA Slow'Bears Power Custom Smoothing Color
Индикатор iBearsPower (Bears Power) с выбором типа усреднения и расцветкой в стиле Awesome Oscillator