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Индикаторы

The Hilbert Oscillator Indicator - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
1885
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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"The Hilbert Oscillator Indicator" разработан John Ehlers и опубликован в  "Rocket Science For Traders", pg.90-91. Индикатор хорошо работает для определения разворотных точек. Когда синяя линия пересекает красную снизу вверх, то ожидается восходящий тренд и наоборот. Версия для MetaTrader 5 также включает немедленные сигналы покупки и продажи через линию 0, поэтому покупайте, когда горизонтальная линия зеленая, и продавайте, когда она красная.

В поставку включается индикатор "The Hilbert Transform". Этот индикатор НЕ дает сигналов на вход. Его данные используются в качестве входных данных для индикатора "The Hilbert Oscillator Indicator" .

Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!


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