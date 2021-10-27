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Free Margin Close All FIFO - эксперт для MetaTrader 5
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Советник-утилита
Советник контролирует 'Free Margin' торгового счёта (в деньгах депозита). Как только 'Free Margin' оказывается ниже заданного уровня 'Free Margin Stop' советник закрывает по одной позиции применяя правило FIFO.
iRSI Open Close Multisymbol
Советник 'iRSI Open Close' в мультисимвольном вариантеiRVI Two Timeframes
Стратегия на индикаторах iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - индикаторы на двух разных таймфреймах
The Hilbert Oscillator Indicator
"The Hilbert Oscillator Indicator" разработан John Ehlers и опубликован в "Rocket Science For Traders", pg.90-91Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period_EA
Стратегия на пользовательском индикаторе 'Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period' - у индикатора можно задавать периоды усреднения и для 'MA Fast' и для 'MA Slow'