Free Margin Close All FIFO

Стратегия на индикаторах iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - индикаторы на двух разных таймфреймах

"The Hilbert Oscillator Indicator" разработан John Ehlers и опубликован в "Rocket Science For Traders", pg.90-91

Стратегия на пользовательском индикаторе 'Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period' - у индикатора можно задавать периоды усреднения и для 'MA Fast' и для 'MA Slow'