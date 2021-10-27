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Free Margin Close All FIFO - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1518
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Советник-утилита

Советник контролирует 'Free Margin' торгового счёта (в деньгах депозита). Как только 'Free Margin' оказывается ниже заданного уровня 'Free Margin Stop' советник закрывает по одной позиции применяя правило FIFO.


Free Margin Close All FIFO

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Советник 'iRSI Open Close' в мультисимвольном варианте

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