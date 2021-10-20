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RVI Custom Levels Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Развитие индикатора RVI Custom Levels - добавлены настройки для оповещений о сигналах. Добавлены два построения - стрелки для сигналов BUY и SELL.
Новые настройки:
группа "Arrow"
- Arrow code for 'RVI BUY' (font Wingdings) и Arrow code for 'RVI SELL' (font Wingdings) - код стрелок для сигналов BUY и SELL, соответственно. Коды стрелок берутся из шрифта Wingdings
- Vertical shift of arrows in pixel - смещение стрелок, чтобы стрелки не наползали на индикатор
- BUY: intersections ONLY below the Level DOWN - при выставлении в 'true' сигнал BUY будет формироваться только если линия RVI ниже уровня 'Level DOWN'
- SELL: intersections ONLY above the Level UP - при выставлении в 'true' сигналSELL будет формироваться только если линия RVI выше уровня 'Level UP'
группа "Alerts"
- Alerts Signal Bar № - номер сигнального бара для Алертов, звуков и оповещений. По сути это задержка в барах о сигнале
- Sound Name ("" -> OFF) - имя звукового файла
- Repetitions - количество повторений в течении одного бара
- Pause, in seconds - пауза между повторениями внутри одного бара
- Alert - разрешает/запрещает Alert
- Send mail - разрешает/запрещает отправку сообщения на email
- Send notification - разрешает/запрещает отправку Push сообщения на мобильный терминал
Рис. 1. RVI Custom Levels Alert
Простой советник по пользовательскому индикатору 'MACD Extremum'. Наращивание объёма позиций в одном направлении (без Мартингейла). Закрытие противоположным сигналомZigZag Fibo 2
Советник торгует по графическому объекту Линии Фибоначчи. Для построения используется последнее окончательно сформировавшееся колено индикатора ZigZag. Вторая версия
Скрипт создаёт прямоугольник в заданном временном промежутке и растягивает этот прямоугольник по максимальной и минимальной цене.Nadaraya-Watson estimator EA Simple
Простая стратегия по пользовательскому индикатору 'Nadaraya-Watson estimator EA Simple'