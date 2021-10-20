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Индикаторы

RVI Custom Levels Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2620
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Описание

Развитие индикатора RVI Custom Levels - добавлены настройки для оповещений о сигналах. Добавлены два построения - стрелки для сигналов BUY и SELL.

Новые настройки:

группа "Arrow"

  • Arrow code for 'RVI BUY' (font Wingdings) и  Arrow code for 'RVI SELL' (font Wingdings) - код стрелок для сигналов BUY и SELL, соответственно. Коды стрелок берутся из шрифта Wingdings
  • Vertical shift of arrows in pixel - смещение стрелок, чтобы стрелки не наползали на индикатор
  • BUY: intersections ONLY below the Level DOWN - при выставлении в 'true' сигнал BUY будет формироваться только если линия RVI ниже уровня 'Level DOWN'
  • SELL: intersections ONLY above the Level UP - при выставлении в 'true' сигналSELL будет формироваться только если линия RVI выше уровня 'Level UP'

группа "Alerts"

  • Alerts Signal Bar № - номер сигнального бара для Алертов, звуков и оповещений. По сути это задержка в барах о сигнале
  • Sound Name ("" -> OFF) - имя звукового файла
  • Repetitions - количество повторений в течении одного бара
  • Pause, in seconds - пауза между повторениями внутри одного бара
  • Alert - разрешает/запрещает Alert
  • Send mail - разрешает/запрещает отправку сообщения на email
  • Send notification - разрешает/запрещает отправку Push сообщения на мобильный терминал

RVI Custom Levels Alert

Рис. 1. RVI Custom Levels Alert


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Простой советник по пользовательскому индикатору 'MACD Extremum'. Наращивание объёма позиций в одном направлении (без Мартингейла). Закрытие противоположным сигналом

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Советник торгует по графическому объекту Линии Фибоначчи. Для построения используется последнее окончательно сформировавшееся колено индикатора ZigZag. Вторая версия

Rectangle from to Rectangle from to

Скрипт создаёт прямоугольник в заданном временном промежутке и растягивает этот прямоугольник по максимальной и минимальной цене.

Nadaraya-Watson estimator EA Simple Nadaraya-Watson estimator EA Simple

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