Описание

Развитие индикатора RVI Custom Levels - добавлены настройки для оповещений о сигналах. Добавлены два построения - стрелки для сигналов BUY и SELL.

Новые настройки:

группа "Arrow"

Arrow code for 'RVI BUY' (font Wingdings) и Arrow code for 'RVI SELL' (font Wingdings) - код стрелок для сигналов BUY и SELL, соответственно. Коды стрелок берутся из шрифта Wingdings

и - код стрелок для сигналов BUY и SELL, соответственно. Коды стрелок берутся из шрифта Wingdings Vertical shift of arrows in pixel - смещение стрелок, чтобы стрелки не наползали на индикатор

- смещение стрелок, чтобы стрелки не наползали на индикатор BUY: intersections ONLY below the Level DOWN - при выставлении в ' true ' сигнал BUY будет формироваться только если линия RVI ниже уровня ' Level DOWN '

- при выставлении в ' ' сигнал BUY будет формироваться только если линия RVI ниже уровня ' ' SELL: intersections ONLY above the Level UP - при выставлении в ' true ' сигналSELL будет формироваться только если линия RVI выше уровня ' Level UP '

группа "Alerts"

Alerts Signal Bar № - номер сигнального бара для Алертов, звуков и оповещений. По сути это задержка в барах о сигнале

- номер сигнального бара для Алертов, звуков и оповещений. По сути это задержка в барах о сигнале Sound Name ("" -> OFF) - имя звукового файла

("" -> OFF) - имя звукового файла Repetitions - количество повторений в течении одного бара

- количество повторений в течении одного бара Pause , in seconds - пауза между повторениями внутри одного бара

, in seconds - пауза между повторениями внутри одного бара Alert - разрешает/запрещает Alert

- разрешает/запрещает Alert Send mail - разрешает/запрещает отправку сообщения на email

- разрешает/запрещает отправку сообщения на email Send notification - разрешает/запрещает отправку Push сообщения на мобильный терминал

Рис. 1. RVI Custom Levels Alert



