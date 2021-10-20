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MACD Extremum Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник создаёт пользовательский индикатор на заданном таймфрейме 'Working timeframe' и проверяет наличие сигналов в индикаторных буферах 'MACD Extremum UP' и 'MACD Extremum DOWN'. Мартингейл (увеличение объёма следующей позиции) не используется, но если есть сигнал в том же направлении, то советник открывает дополнительные позиции увеличивая суммарный объём. И так до тех пор, пока не будет противоположного сигнала. При получении противоположного сигнала позиции будут закрыты.
Таким образом советник работает без Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.
Торговые сигналы:
Ждем пересечения линий в пользовательском индикаторе (неважно в какую строну - главное это сам факт пересечения). Как только появилось пересечение - направление для открытие позиции смотрим по SAR.
Рис. 1. MACD Extremum Simple
Рекомендации по оптимизации:
В "Обзор рынка" добавьте несколько валютных пар, например Вы можете использовать 'many_symbols.set'. Файл нужно поместить в папку [data folder]\MQL5\Profiles\SymbolSets\. В тестере стратегий выставьте временной период за последний год, режим моделирования тиков - 'все тики' и таймфрейм 'H1'.
Рис. 2. Settings
После теста выбрать самые лучшие символы - ниже лучшие 12 символов
и затем на каждом символе можно провести оптимизацию по рабочему таймфрейму 'Working timeframe'.
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Советник торгует по графическому объекту Линии Фибоначчи. Для построения используется последнее окончательно сформировавшееся колено индикатора ZigZag. Вторая версияMA VShift
Индикатор iMA (Moving Average, MA) смещаемый по вертикале. Дополнительно все параметры индикаторы вынесены во входные параметры
Индикатор на базе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - параметры уровней вынесены во входные параметры. Настройки уведомлений и алертовRectangle from to
Скрипт создаёт прямоугольник в заданном временном промежутке и растягивает этот прямоугольник по максимальной и минимальной цене.