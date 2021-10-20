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Советники

MACD Extremum Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1839
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник создаёт пользовательский индикатор на заданном таймфрейме 'Working timeframe' и проверяет наличие сигналов в индикаторных буферах 'MACD Extremum UP' и 'MACD Extremum DOWN'. Мартингейл (увеличение объёма следующей позиции) не используется, но если есть сигнал в том же направлении, то советник открывает дополнительные позиции увеличивая суммарный объём. И так до тех пор, пока не будет противоположного сигнала. При получении противоположного сигнала позиции будут закрыты.

Таким образом советник работает без Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.

Торговые сигналы:

Ждем пересечения линий в пользовательском индикаторе (неважно в какую строну - главное это сам факт пересечения). Как только появилось пересечение - направление для открытие позиции смотрим по SAR.

MACD Extremum Simple

Рис. 1. MACD Extremum Simple

Рекомендации по оптимизации:

В "Обзор рынка" добавьте несколько валютных пар, например Вы можете использовать 'many_symbols.set'. Файл нужно поместить в папку [data folder]\MQL5\Profiles\SymbolSets\. В тестере стратегий выставьте временной период за последний год, режим моделирования тиков - 'все тики' и таймфрейм 'H1'.

Settings

Рис. 2. Settings

После теста выбрать самые лучшие символы - ниже лучшие 12 символов

и затем на каждом символе можно провести оптимизацию по рабочему таймфрейму 'Working timeframe'. 

Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

ZigZag Fibo 2 ZigZag Fibo 2

Советник торгует по графическому объекту Линии Фибоначчи. Для построения используется последнее окончательно сформировавшееся колено индикатора ZigZag. Вторая версия

MA VShift MA VShift

Индикатор iMA (Moving Average, MA) смещаемый по вертикале. Дополнительно все параметры индикаторы вынесены во входные параметры

RVI Custom Levels Alert RVI Custom Levels Alert

Индикатор на базе iRVI (Relative Vigor Index, RVI) - параметры уровней вынесены во входные параметры. Настройки уведомлений и алертов

Rectangle from to Rectangle from to

Скрипт создаёт прямоугольник в заданном временном промежутке и растягивает этот прямоугольник по максимальной и минимальной цене.