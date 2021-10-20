Торговая стратегия

Советник создаёт пользовательский индикатор на заданном таймфрейме 'Working timeframe' и проверяет наличие сигналов в индикаторных буферах 'MACD Extremum UP' и 'MACD Extremum DOWN'. Мартингейл (увеличение объёма следующей позиции) не используется, но если есть сигнал в том же направлении, то советник открывает дополнительные позиции увеличивая суммарный объём. И так до тех пор, пока не будет противоположного сигнала. При получении противоположного сигнала позиции будут закрыты.

Таким образом советник работает без Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга.

Торговые сигналы:

Ждем пересечения линий в пользовательском индикаторе (неважно в какую строну - главное это сам факт пересечения). Как только появилось пересечение - направление для открытие позиции смотрим по SAR.





Рис. 1. MACD Extremum Simple

Рекомендации по оптимизации:

В "Обзор рынка" добавьте несколько валютных пар, например Вы можете использовать 'many_symbols.set'. Файл нужно поместить в папку [data folder]\MQL5\Profiles\SymbolSets\. В тестере стратегий выставьте временной период за последний год, режим моделирования тиков - 'все тики' и таймфрейм 'H1'.

Рис. 2. Settings

После теста выбрать самые лучшие символы - ниже лучшие 12 символов

и затем на каждом символе можно провести оптимизацию по рабочему таймфрейму 'Working timeframe'.

Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features: