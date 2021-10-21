Описание

Скрипт создаёт прямоугольник в промежутке от 'Left time' до 'Right time' (формат даты ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС). Прямоугольник сразу строится по максимальной и минимальной ценам в этом промежутке.





Рис. 1. Rectangle from to

Применение:

Для визуального анализа цен в определённом промежутке. При помощи скрипта можно создать несколько прямоугольников для разных временных промежутков.