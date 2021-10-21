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Rectangle from to - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1797
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Описание

Скрипт создаёт прямоугольник в промежутке от 'Left time' до 'Right time' (формат даты ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС). Прямоугольник сразу строится по максимальной и минимальной ценам в этом промежутке.

Rectangle from to

Рис. 1. Rectangle from to

Применение:

Для визуального анализа цен в определённом промежутке. При помощи скрипта можно создать несколько прямоугольников для разных временных промежутков.

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