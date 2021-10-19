Новое в версии 2:

модифицированный торговый код

объект Фибо теперь показывает и название уровня и цену уровня

индикатор ZigZag Color отображается на графике при онлайн торговле (а не только в тестере, как это было в первой версии)

Принцип работы



Советник торгует по графическому объекту Линии Фибоначчи. Для построения используется последнее окончательно сформировавшееся колено индикатора ZigZag. При построении Линий Фибоначчи нужно учитывать нюанс построения ...





Рис. 1. ZigZag Fibo

... первая точка (точка с которой начинается построение) соответствует уровню Фибо 100.0, а вторая точка (в которой оканчивается построение) - соответствует уровню Фибо 0.0.

То есть на рисунке выше тренд вниз и чтобы этот тренд правильно разметить при помощи Линий Фибоначчи нужно проводить линии С КОНЦА тренда:





Рис. 2. ZigZag Fibo.gif

Не всякое колено ZigZag'а может быть использовано - ограничение накладывает параметр Minimum knee size. Если колено индикатора ZigZag меньше этого параметра - значит объект Линии Фибоначчи строится не будут.

Имя объекта Линии Фибоначчи задаётся в параметре Fibo name - советник перед обращением к объекту всегда проверяет его наличие и если объекта нет - автоматически создаёт его снова.

Стратегия торговли основана на наблюдении, что после сильного подъема или спада цены часто возвращаются назад, корректируя значительную долю (а иногда и полностью) своего первоначального движения. В ходе такого возвратного движения цены часто встречают поддержку/сопротивление на уровнях линий Фибоначчи или вблизи них. Рассмотрим это правило на примере рисунка 2: после сильного спада цена возвратилась к уровням 60.8 и даже 50.0 после чего цена продолжила падение. Значит применительно в рисунку 2 (Тренд вниз) на уровнях 60.8 и 50.0 целесообразно было бы выставить отложенные Sell limit ордера - именно так и работает советник ZigZag Fibo.

Если в рынке есть позиции - то советник просто сопровождает эти позиции (или позицию) и не производит отрисовку объекта Линии Фибоначчи и не выставляет отложенные ордера.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").