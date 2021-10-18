Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору CCI Extremum Detection, который создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметров 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...'). По умолчанию в советнике отключены Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг (параметры 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop' выставлены в '0') - закрытие позиция производится противоположным сигналом (параметр 'Positions: Close opposite' выставлен в 'true').

Торговые сигналы:

В индикаторе ожидаем появление значений в буфере 'CCI_Extremum' (это может быть или '-100' или '100').





Рис. 1. CCI Extremum Detection EA





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (параметр ' Search signals on ... ' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр ' Search signals on ... ' равен ' bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features: