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iRSI Open Close - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Используется индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметра 'Search signals on ...'). В советнике нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга.
Торговые сигналы:
Как только RSI пересёк уровень 'RSI Level DOWN (30)' сверху вниз - это сигнал на открытие позиции BUY (перед этим сначала будут закрыты позиции SELL). Как только RSI пересёк уровень 'RSI Level UP (70)' снизу вверх - это сигнал на открытие позиции SELL (перед этим сначала будут закрыты позиции BUY).
Рис. 1. iRSI Open Close
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся индикатор RSI и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть Только постоянный.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Стратегия на основе пользовательского индикатора 'CCI Extremum Detection'MAChannel_Close
Горизонтальный канал, строящийся по экстремумам, которые были достигнуты ценой на интервале между соседними пересечениями средних скользящих линий.
Утилита: При открытии рынка - ловим GEPMA VShift
Индикатор iMA (Moving Average, MA) смещаемый по вертикале. Дополнительно все параметры индикаторы вынесены во входные параметры