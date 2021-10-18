Торговая стратегия

Используется индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметра 'Search signals on ...'). В советнике нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга.

Торговые сигналы:

Как только RSI пересёк уровень 'RSI Level DOWN (30)' сверху вниз - это сигнал на открытие позиции BUY (перед этим сначала будут закрыты позиции SELL). Как только RSI пересёк уровень 'RSI Level UP (70)' снизу вверх - это сигнал на открытие позиции SELL (перед этим сначала будут закрыты позиции BUY).





Рис. 1. iRSI Open Close





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (параметр ' Search signals on ... ' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр ' Search signals on ... ' равен ' bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся индикатор RSI и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть Только постоянный.

Additional features: