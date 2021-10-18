CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

iRSI Open Close - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2350
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая стратегия

Используется индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметра 'Search signals on ...'). В советнике нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга.

Торговые сигналы:

Как только RSI пересёк уровень 'RSI Level DOWN (30)' сверху вниз - это сигнал на открытие позиции BUY (перед этим сначала будут закрыты позиции SELL). Как только RSI пересёк уровень 'RSI Level UP (70)' снизу вверх - это сигнал на открытие позиции SELL (перед этим сначала будут закрыты позиции BUY). 

iRSI Open Close

Рис. 1. iRSI Open Close


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
  • При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся индикатор RSI и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть Только постоянный.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

CCI Extremum Detection EA CCI Extremum Detection EA

Стратегия на основе пользовательского индикатора 'CCI Extremum Detection'

MAChannel_Close MAChannel_Close

Горизонтальный канал, строящийся по экстремумам, которые были достигнуты ценой на интервале между соседними пересечениями средних скользящих линий.

Colour line GEP Colour line GEP

Утилита: При открытии рынка - ловим GEP

MA VShift MA VShift

Индикатор iMA (Moving Average, MA) смещаемый по вертикале. Дополнительно все параметры индикаторы вынесены во входные параметры