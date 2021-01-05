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Индикаторы

CCI Extremum Detection - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2136
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Описание

Индикатор отображает в одном окне стандартный индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и визуализирует найденные экстремумы индикатора iCCI. Экстремум - это перегиб индикатора состоящий найденный на трех барах (можно сказать что это фрактал, только на трех барах).

Когда найден экстремум, индикаторный буфер гистограммы отрисовывает два значения: или '100' или '-100' и соответственно меняется цвет гистограммы.

CCI Extremum Detection

Рис. 1. CCI Extremum Detection

    iMA Opposite Trade iMA Opposite Trade

    Торговая стратегия по пересечению цены и индикатора iMA (Moving Average, MA) - в случае сигнала открываются две противоположные позиции.

    FrAMAcolor FrAMAcolor

    Стандартный индикатор FRAMA (добавлен цвет для направления)

    AO Extremum AO Extremum

    Поиск вершин индикатора iAO (Awesome Oscillator)

    OneSayStreet 2 OneSayStreet 2

    Стратегия по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Развитие первой версии