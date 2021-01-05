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CCI Extremum Detection - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Индикатор отображает в одном окне стандартный индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и визуализирует найденные экстремумы индикатора iCCI. Экстремум - это перегиб индикатора состоящий найденный на трех барах (можно сказать что это фрактал, только на трех барах).
Когда найден экстремум, индикаторный буфер гистограммы отрисовывает два значения: или '100' или '-100' и соответственно меняется цвет гистограммы.
Рис. 1. CCI Extremum Detection
Торговая стратегия по пересечению цены и индикатора iMA (Moving Average, MA) - в случае сигнала открываются две противоположные позиции.FrAMAcolor
Стандартный индикатор FRAMA (добавлен цвет для направления)
Поиск вершин индикатора iAO (Awesome Oscillator)OneSayStreet 2
Стратегия по двум индикаторам: iMA (Moving Average, MA) и iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Развитие первой версии