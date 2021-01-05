Описание

Индикатор отображает в одном окне стандартный индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и визуализирует найденные экстремумы индикатора iCCI. Экстремум - это перегиб индикатора состоящий найденный на трех барах (можно сказать что это фрактал, только на трех барах).

Когда найден экстремум, индикаторный буфер гистограммы отрисовывает два значения: или '100' или '-100' и соответственно меняется цвет гистограммы.

Рис. 1. CCI Extremum Detection