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MAChannel_Close - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор решает задачу фильтрации сигналов пересечения средних скользящих линий в периоды затяжных флэтов.
В то же время, индикатор не стоит рассматривать как самодостаточный: исключительно на его основе торговую систему не построишь. Для этого, как минимум, требуется наличие правил определения точек входа по направлению тренда, выявленному индикатором.
Показания индикатора: две горизонтальные линии - границы канала. Граница канала отображается в виде сплошной или пунктирной линии.
- Сплошная линия указывает на формирование непробитого уровня поддержки или сопротивления.
- Пунктирная линия - уровень пробит, что означает развитие соответствующего тренда.
- Пробитая нижняя граница канала - нисходящий тренд, верхняя граница - восходящий тренд.
Стратегия по двум iMA (Moving Average, MA) но с разных таймфреймов. Используется пользовательский индикатор 'MA Other TimeFrame Correct'HLine Partial Position Fixing
Советник-утилита: когда позиция достигает линии, фиксируем часть позиции
Стратегия на основе пользовательского индикатора 'CCI Extremum Detection'iRSI Open Close
Простая стратегия на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - сигналы при входе в зону перекупленности (или перепроданности). Автоматическое закрытие противоположных позиций.