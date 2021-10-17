Индикатор решает задачу фильтрации сигналов пересечения средних скользящих линий в периоды затяжных флэтов.

В то же время, индикатор не стоит рассматривать как самодостаточный: исключительно на его основе торговую систему не построишь. Для этого, как минимум, требуется наличие правил определения точек входа по направлению тренда, выявленному индикатором.

Показания индикатора: две горизонтальные линии - границы канала. Граница канала отображается в виде сплошной или пунктирной линии.

Сплошная линия указывает на формирование непробитого уровня поддержки или сопротивления. Пунктирная линия - уровень пробит, что означает развитие соответствующего тренда. Пробитая нижняя граница канала - нисходящий тренд, верхняя граница - восходящий тренд.







