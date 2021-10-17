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Индикаторы

MAChannel_Close - индикатор для MetaTrader 5

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
2928
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор решает задачу фильтрации сигналов пересечения средних скользящих линий в периоды затяжных флэтов.

В то же время, индикатор не стоит рассматривать как самодостаточный: исключительно на его основе торговую систему не построишь. Для этого, как минимум, требуется наличие правил определения точек входа по направлению тренда, выявленному индикатором.

Показания индикатора: две горизонтальные линии - границы канала. Граница канала отображается в виде сплошной или пунктирной линии.

  1. Сплошная линия указывает на формирование непробитого уровня поддержки или сопротивления.
  2. Пунктирная линия - уровень пробит, что означает развитие соответствующего тренда.
  3. Пробитая нижняя граница канала - нисходящий тренд, верхняя граница - восходящий тренд.



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