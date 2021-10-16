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MA Other TimeFrame Correct EA - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Пересечение двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - один на текущем таймфрейме, а второй с другого таймфрейма (используется пользовательский индикатор MA Other TimeFrame Correct). Оба индикатора используют общие настройки периода усреднения, тип усреднения и тип цены. Проверка пересечения проводится только в момент рождение нового бара на таймфрейме 'Working timeframe' (кстати эта настройка даёт возможность оптимизации текущего таймфрейма). У советника нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.
Рекомендации для оптимизации:
Пример настроек тестера и пример параметров, которые нужно оптимизировать в первую очередь.
Рис. 1. Настройка Тестера
Рис. 2. Оптимизируемые параметры
Рис. 3. Одиночный тест
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Советник-утилита: когда позиция достигает линии, фиксируем часть позицииTrade line GEP
Утилита поможет открыть и закрыть позиции с помощью Горизонтальных линии.
Горизонтальный канал, строящийся по экстремумам, которые были достигнуты ценой на интервале между соседними пересечениями средних скользящих линий.CCI Extremum Detection EA
Стратегия на основе пользовательского индикатора 'CCI Extremum Detection'