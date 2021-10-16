Торговая стратегия

Пересечение двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) - один на текущем таймфрейме, а второй с другого таймфрейма (используется пользовательский индикатор MA Other TimeFrame Correct). Оба индикатора используют общие настройки периода усреднения, тип усреднения и тип цены. Проверка пересечения проводится только в момент рождение нового бара на таймфрейме 'Working timeframe' (кстати эта настройка даёт возможность оптимизации текущего таймфрейма). У советника нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга - закрытие позиций производится противоположным сигналом.

Рекомендации для оптимизации:

Пример настроек тестера и пример параметров, которые нужно оптимизировать в первую очередь.

Рис. 1. Настройка Тестера





Рис. 2. Оптимизируемые параметры





Рис. 3. Одиночный тест





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features: