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MA Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать на графике индикатор iMA (Moving Average, MA) и восемь уровней (четыре вверх и четыре вниз)
Рис. 1.MA Levels
Bars Inside 2
Показ линейного графика цен M1 для выбранного бара. Использование класс CGraphicChannel of two iMAs
Канал из двух iMA (Moving Average, MA) в виде гистограммы на главном графике
High Low Previous Bar
Отображает High и Low предыдущего бара на текущемAlligator Channel
К индикатору iAlligator (Alligator) добавлен канал