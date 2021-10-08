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Индикаторы

MA Levels - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2492
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Показать на графике индикатор iMA (Moving Average, MA) и восемь уровней (четыре вверх и четыре вниз)

MA Levels

Рис. 1.MA Levels

Bars Inside 2 Bars Inside 2

Показ линейного графика цен M1 для выбранного бара. Использование класс CGraphic

Channel of two iMAs Channel of two iMAs

Канал из двух iMA (Moving Average, MA) в виде гистограммы на главном графике

High Low Previous Bar High Low Previous Bar

Отображает High и Low предыдущего бара на текущем

Alligator Channel Alligator Channel

К индикатору iAlligator (Alligator) добавлен канал