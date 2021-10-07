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Bars Inside 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Описание
Главная мысль индикатора: при клике на баре (допустим это бар D1) отобразить линейный график по ценам Close таймфрейма M1.
В версии 2 добавлен параметр 'VLine Name' - если на графике пользователь нарисовал вертикальную линию и имя у этой линии совпадает со значением заданным в 'VLine Name' - то при клике на графике в место клика будет перенесена эта линии. Таким образом выделяется бар, на котором прошел клик.
Рис. 1. Bars Inside 2
Channel of two iMAs
Канал из двух iMA (Moving Average, MA) в виде гистограммы на главном графикеiRVI Street 2
Версия 'iRVI Street', только в качестве основного индикатора теперь 'RVI Extremum detection 2'
MA Levels
iMA (Moving Average, MA) и восемь уровней (четыре вверх и четыре вниз)High Low Previous Bar
Отображает High и Low предыдущего бара на текущем