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Индикаторы

Bars Inside 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1882
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Описание

Главная мысль индикатора: при клике на баре (допустим это бар D1) отобразить линейный график по ценам Close таймфрейма M1.

В версии 2 добавлен параметр 'VLine Name' - если на графике пользователь нарисовал вертикальную линию и имя у этой линии совпадает со значением заданным в 'VLine Name' - то при клике на графике в место клика будет перенесена эта линии. Таким образом выделяется бар, на котором прошел клик.

    Bars Inside 2

    Рис. 1. Bars Inside 2


    Channel of two iMAs Channel of two iMAs

    Канал из двух iMA (Moving Average, MA) в виде гистограммы на главном графике

    iRVI Street 2 iRVI Street 2

    Версия 'iRVI Street', только в качестве основного индикатора теперь 'RVI Extremum detection 2'

    MA Levels MA Levels

    iMA (Moving Average, MA) и восемь уровней (четыре вверх и четыре вниз)

    High Low Previous Bar High Low Previous Bar

    Отображает High и Low предыдущего бара на текущем