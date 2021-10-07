Описание

Главная мысль индикатора: при клике на баре (допустим это бар D1) отобразить линейный график по ценам Close таймфрейма M1.

В версии 2 добавлен параметр 'VLine Name' - если на графике пользователь нарисовал вертикальную линию и имя у этой линии совпадает со значением заданным в 'VLine Name' - то при клике на графике в место клика будет перенесена эта линии. Таким образом выделяется бар, на котором прошел клик.





Рис. 1. Bars Inside 2



