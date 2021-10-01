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RSIOnMAOnRSI Cross signal only 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1499
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Доработка первой версии ( RSIOnMAOnRSI Cross signal only ) - добавлен трейлинг. Это позволило уменьшить просадки и увеличить прибыль, особенно в случаях, когда разрешено открывать более одной позиции. 

Торговая стратегия

Советник использует пользовательский индикатор RSIOnMAOnRSI . Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметра 'Trailing on ...').

Торговые сигналы:

Линия 'RSIOnMA' пересекает уровни (выходит из уровней перепроданности или перекупленности).

RSIOnMAOnRSI Cross signal only 2

Рис. 1. RSIOnMAOnRSI Cross signal only 2


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

 Трейлинг задаётся в Points.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

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