Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSIOnMAOnRSI Cross signal only 2 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1499
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Доработка первой версии ( RSIOnMAOnRSI Cross signal only ) - добавлен трейлинг. Это позволило уменьшить просадки и увеличить прибыль, особенно в случаях, когда разрешено открывать более одной позиции.
Торговая стратегия
Советник использует пользовательский индикатор RSIOnMAOnRSI . Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' - этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара (если это нужно для параметра 'Trailing on ...').
Торговые сигналы:
Линия 'RSIOnMA' пересекает уровни (выходит из уровней перепроданности или перекупленности).
Рис. 1. RSIOnMAOnRSI Cross signal only 2
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Трейлинг задаётся в Points.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Советник по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). После открытия работаем в одном направлении. Если в течении 'N' баров может цена лучше - открываем второю позицию увеличенным лотомDesert moat
Стратеги по 'SAR' и 'ATR MAOnATR'
Стратегия по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB) - пересечение серединной линии является сигналомБитовый поток
Чтение/запись последовательности бит в поток