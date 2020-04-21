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RSIOnMAOnRSI - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить в одном подокне три линии: RSI, RSI рассчитанный на Moving Average и Moving Average рассчитанный на RSI
Рис. 1. Индикатор 'RSIOnMAOnRSI'
MartingailExpert 2
Исправления и доработка первой версии. Простой мартингейл. Когда нет ни одной позиции, вход осуществляется по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator)PowerLine (Сила котировок)
Берем котировку и подсчитываем сколько раз цена(бары) пересекала её. На основе полученных данных строим вертикальную гистограмму.
RVI Arrow Intersection
Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI)iForce Profit increase
Торговая стратегия по индикатору iForce (Force Index, FRC)