RSIOnMAOnRSI

Исправления и доработка первой версии. Простой мартингейл. Когда нет ни одной позиции, вход осуществляется по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator)

Берем котировку и подсчитываем сколько раз цена(бары) пересекала её. На основе полученных данных строим вертикальную гистограмму.