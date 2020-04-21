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Индикаторы

RSIOnMAOnRSI - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
5096
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить в одном подокне три линии: RSI, RSI рассчитанный на Moving Average и Moving Average рассчитанный на RSI

RSIOnMAOnRSI

Рис. 1. Индикатор 'RSIOnMAOnRSI'

    MartingailExpert 2 MartingailExpert 2

    Исправления и доработка первой версии. Простой мартингейл. Когда нет ни одной позиции, вход осуществляется по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator)

    PowerLine (Сила котировок) PowerLine (Сила котировок)

    Берем котировку и подсчитываем сколько раз цена(бары) пересекала её. На основе полученных данных строим вертикальную гистограмму.

    RVI Arrow Intersection RVI Arrow Intersection

    Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI)

    iForce Profit increase iForce Profit increase

    Торговая стратегия по индикатору iForce (Force Index, FRC)