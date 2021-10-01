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iBands Crossing the Middle - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. Работа на каждом тике. Закрытие или противоположным сигналом или специальным сигналом. Работа по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB). Сигнал к открытию позиции: пересечение средней линии. Закрытие при достижении границ канала. Индикатор создаётся на таймфрейме 'Working timeframe' - этот параметр можно оптимизировать
Торговые сигналы:
Ждем пересечения линий в пользовательском индикаторе (неважно в какую строну - главное это сам факт пересечения). Как только появилось пересечение - направление для открытие позиции смотрим по SAR.
Рис. 1. iBands Crossing the Middle
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Доработка первой версии - добавлен ТрейлингiMACD Two Open
Советник по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). После открытия работаем в одном направлении. Если в течении 'N' баров может цена лучше - открываем второю позицию увеличенным лотом
Чтение/запись последовательности бит в потокExtend Box
Индикатор-утилита: управляет прямоугольниками, всегда сдвигает правую границу по бару #0