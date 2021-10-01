Торговая стратегия

Нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. Работа на каждом тике. Закрытие или противоположным сигналом или специальным сигналом. Работа по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB). Сигнал к открытию позиции: пересечение средней линии. Закрытие при достижении границ канала. Индикатор создаётся на таймфрейме 'Working timeframe' - этот параметр можно оптимизировать

Торговые сигналы:

Ждем пересечения линий в пользовательском индикаторе (неважно в какую строну - главное это сам факт пересечения). Как только появилось пересечение - направление для открытие позиции смотрим по SAR.





Рис. 1. iBands Crossing the Middle





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме ' внутри бара ' (параметр ' Search signals on ... ' равен ' bar #0 (at every tick) ') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме ' только в момент рождения нового бара ' (параметр ' Search signals on ... ' равен ' bar #1 (on a new bar) ) текущий бар - это бар #1

' (параметр равен ' ') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме ' ' текущий бар - это бар #1 Параметр ' Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' Allowed only BUY positions ', ' Allowed only SELL positions ' и ' Allowed BUY and SELL positions '

' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения ' ', ' ' и ' ' Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features: