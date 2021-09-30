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iMACD Two Open - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
На заданном таймфрейме 'Working timeframe' создаётся индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и по нему используются сигналы: пересечение главной и сигнальной линии. Для сигнала 'BUY' пересечение должно быть полностью ниже нуля, а для сигнала 'SELL' - полностью выше нуля.
Когда в рынке есть позиция то советник не может открывать позицию в противоположную сторону (например открыли 'BUY' - значит позицию 'SELL' открыть нельзя). Итак, если есть одна позиция, то на баре 'N Bars', после открытия, проверяем цену: если можно войти лучшей ценой - то входим, но с увеличенным лотом (лот умножается на 'Second position: Lot Сoefficient').
Рис. 1. iMACD Two Open
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #0 (at every tick)') текущий бар - это бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (параметр 'Search signals on ...' равен 'bar #1 (on a new bar)) текущий бар - это бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг задаётся в Points. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Second position: Lot Сoefficient' - коэффициент увеличения лота для второй позиции
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Стратеги по 'SAR' и 'ATR MAOnATR'ATR MAOnATR
Индикатор iATR (Average True Range, ATR) и iMA (Moving Average, MA) созданный по индикатору ATR - по сути это сглаженный ATR при помощи MA
Доработка первой версии - добавлен ТрейлингiBands Crossing the Middle
Стратегия по индикатору iBands (Bollinger Bands, BB) - пересечение серединной линии является сигналом