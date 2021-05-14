Торговая стратегия

Пользовательский индикатор RSIOnMAOnRSI даёт сигналы, когда линия 'RSIOnMA' пересекает уровни (выходит из уровней перепроданности или перекупленности). Индикатор создаётся на рабочем таймфрейме 'Working timeframe'. У советника нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. При получении сигнала противоположные позиции закрываются.

Пример сигнала BUY:





Рис. 1. RSIOnMAOnRSI Cross signal only. При сигнале 'BUY' закрываем все позиции 'SELL'





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Интервал между поиском сигналов задаются в 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

RSIOnMAOnRSI:

Параметры пользовательского индикатора RSIOnMAOnRSI.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.