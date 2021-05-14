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RSIOnMAOnRSI Cross signal only - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Пользовательский индикатор RSIOnMAOnRSI даёт сигналы, когда линия 'RSIOnMA' пересекает уровни (выходит из уровней перепроданности или перекупленности). Индикатор создаётся на рабочем таймфрейме 'Working timeframe'. У советника нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. При получении сигнала противоположные позиции закрываются.
Пример сигнала BUY:
Рис. 1. RSIOnMAOnRSI Cross signal only. При сигнале 'BUY' закрываем все позиции 'SELL'
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Интервал между поиском сигналов задаются в 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
RSIOnMAOnRSI:
Параметры пользовательского индикатора RSIOnMAOnRSI.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Индикатор отображает цену High и Low заданного бара (заданного по номеру)Stochastic Filling
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с заливкой области между главной и сигнальной линиями
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) в виде гистограммыRSI steps line
Рисует линию по экстренумам