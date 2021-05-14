CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

RSIOnMAOnRSI Cross signal only - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1822
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая стратегия

Пользовательский индикатор RSIOnMAOnRSI даёт сигналы, когда линия 'RSIOnMA' пересекает уровни (выходит из уровней перепроданности или перекупленности). Индикатор создаётся на рабочем таймфрейме 'Working timeframe'. У советника нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. При получении сигнала противоположные позиции закрываются.

Пример сигнала BUY:

    RSIOnMAOnRSI Cross signal only

    Рис. 1. RSIOnMAOnRSI Cross signal only. При сигнале 'BUY' закрываем все позиции 'SELL'


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

    Интервал между поиском сигналов задаются в 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    RSIOnMAOnRSI:

    Параметры пользовательского индикатора RSIOnMAOnRSI.

    Additional features:

    Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

    За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    High Low N Bar High Low N Bar

    Индикатор отображает цену High и Low заданного бара (заданного по номеру)

    Stochastic Filling Stochastic Filling

    Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с заливкой области между главной и сигнальной линиями

    Stochastic Histogram Stochastic Histogram

    Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) в виде гистограммы

    RSI steps line RSI steps line

    Рисует линию по экстренумам