Идея индикатора

Показать как формировалась свеча - какая цена (High или Low) была сформирована первой. Например проверить, а всегда ли бычья свеча сначала формирует минимум? На рисунке ниже отмечены свечи, которые выпадают из общей статистики:





Рис. 1. Candle formation