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Индикаторы

Candle formation - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2041
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Показать как формировалась свеча - какая цена (High или Low) была сформирована первой. Например проверить, а всегда ли бычья свеча сначала формирует минимум? На рисунке ниже отмечены свечи, которые выпадают из общей статистики:

    Candle formation

    Рис. 1. Candle formation

    Stop Loss OHLC N Nars Stop Loss OHLC N Nars

    Советник-утилита: выставляет Стоп Лосс на основе OHLC за заданное количество баров

    MAOnStochastic MAOnStochastic

    Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator) плюс дополнительная линия - Stochastic сглаженный при помощи MA. По сути это две сигнальные линии индикатора Stochastic, только его родная сигнальная линия рассчитывается внутри Stochastic, а новая линия - это индикатор iMA рассчитанный по Stochastic

    Momentum smoothing Dot Momentum smoothing Dot

    Добавлен новый стиль рисования - точка. Отображает места перегиба индикатора

    Avocado Avocado

    Торговая стратегия на основе свечного паттерна