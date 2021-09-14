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Candle formation - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать как формировалась свеча - какая цена (High или Low) была сформирована первой. Например проверить, а всегда ли бычья свеча сначала формирует минимум? На рисунке ниже отмечены свечи, которые выпадают из общей статистики:
Рис. 1. Candle formation
Советник-утилита: выставляет Стоп Лосс на основе OHLC за заданное количество баровMAOnStochastic
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator) плюс дополнительная линия - Stochastic сглаженный при помощи MA. По сути это две сигнальные линии индикатора Stochastic, только его родная сигнальная линия рассчитывается внутри Stochastic, а новая линия - это индикатор iMA рассчитанный по Stochastic
Добавлен новый стиль рисования - точка. Отображает места перегиба индикатораAvocado
Торговая стратегия на основе свечного паттерна