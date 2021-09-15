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Momentum smoothing Dot - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
В местах перегиба индикатора iMomentum (Momentum) отображается точка:
Рис. 1. Momentum smoothing Dot
Candle formation
Показать как формировалась свеча - какая цена (High или Low) была сформирована первойStop Loss OHLC N Nars
Советник-утилита: выставляет Стоп Лосс на основе OHLC за заданное количество баров
Avocado
Торговая стратегия на основе свечного паттернаFractals Alert
Alert и музыкальный файл при появлении фрактала