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Индикаторы

Momentum smoothing Dot - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1736
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

В местах перегиба индикатора iMomentum (Momentum) отображается точка:

    Momentum smoothing Dot

    Рис. 1. Momentum smoothing Dot

    Candle formation Candle formation

    Показать как формировалась свеча - какая цена (High или Low) была сформирована первой

    Stop Loss OHLC N Nars Stop Loss OHLC N Nars

    Советник-утилита: выставляет Стоп Лосс на основе OHLC за заданное количество баров

    Avocado Avocado

    Торговая стратегия на основе свечного паттерна

    Fractals Alert Fractals Alert

    Alert и музыкальный файл при появлении фрактала