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Индикаторы

MACD Intersection Alert 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2454
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Идея индикатора

Развитие первой версии ( MACD Intersection Alert )

Добавлен сигнал для пересечения нулевой линии и сигнальной линии. Более тонкая настойка сигналов: теперь три сигнала ('Main AND Signal', 'Main AND '0'', 'Signal AND '0'') и каждый из сигналов можно включить/отключить.

Проиграть звук и выдать Alert, когда в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) будет одно из пересечений: пересечение главной и сигнальной линии или пересечение нуля главной линией. На рисунке ниже показаны (не все) пересечения

MACD Intersection Alert 2

Рис. 1. MACD Intersection Alert 2. Пример некоторых пересечений


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