Идея индикатора

Развитие первой версии ( MACD Intersection Alert )

Добавлен сигнал для пересечения нулевой линии и сигнальной линии. Более тонкая настойка сигналов: теперь три сигнала ('Main AND Signal', 'Main AND '0'', 'Signal AND '0'') и каждый из сигналов можно включить/отключить.

Проиграть звук и выдать Alert, когда в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) будет одно из пересечений: пересечение главной и сигнальной линии или пересечение нуля главной линией. На рисунке ниже показаны (не все) пересечения





Рис. 1. MACD Intersection Alert 2. Пример некоторых пересечений



