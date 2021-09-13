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MACD Intersection Alert 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Развитие первой версии ( MACD Intersection Alert )
Добавлен сигнал для пересечения нулевой линии и сигнальной линии. Более тонкая настойка сигналов: теперь три сигнала ('Main AND Signal', 'Main AND '0'', 'Signal AND '0'') и каждый из сигналов можно включить/отключить.
Проиграть звук и выдать Alert, когда в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) будет одно из пересечений: пересечение главной и сигнальной линии или пересечение нуля главной линией. На рисунке ниже показаны (не все) пересечения
Рис. 1. MACD Intersection Alert 2. Пример некоторых пересечений
Панель на базе класса CDialog. Работа по текущему символу. Удаление, установка Тейк Профит, установка Безубытка на группу позицийFrAMA Color N Bars
Серия 'Color N Bars'. Индикатор iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FrAMA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator) плюс дополнительная линия - Stochastic сглаженный при помощи MA. По сути это две сигнальные линии индикатора Stochastic, только его родная сигнальная линия рассчитывается внутри Stochastic, а новая линия - это индикатор iMA рассчитанный по StochasticStop Loss OHLC N Nars
Советник-утилита: выставляет Стоп Лосс на основе OHLC за заданное количество баров