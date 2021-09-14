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Советники

Stop Loss OHLC N Nars - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1366
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник-утилита

На заданном количестве баров (параметр 'N Bars') определяется самая высокая цена и самая низкая. Для визуализации по этим ценам строится прямоугольник. Потолок и низ прямоугольника являются уровнями Стоп лосс для SELL и BUY позиций соответственно:

    Stop Loss OHLC N Nars

    Рис. 1. Stop Loss OHLC N Nars

    MAOnStochastic MAOnStochastic

    Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator) плюс дополнительная линия - Stochastic сглаженный при помощи MA. По сути это две сигнальные линии индикатора Stochastic, только его родная сигнальная линия рассчитывается внутри Stochastic, а новая линия - это индикатор iMA рассчитанный по Stochastic

    MACD Intersection Alert 2 MACD Intersection Alert 2

    Развитие первой версии - добавлен Alert для сигнальной линии. Настройка пересечений (по типам).

    Candle formation Candle formation

    Показать как формировалась свеча - какая цена (High или Low) была сформирована первой

    Momentum smoothing Dot Momentum smoothing Dot

    Добавлен новый стиль рисования - точка. Отображает места перегиба индикатора