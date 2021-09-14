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Stop Loss OHLC N Nars - эксперт для MetaTrader 5
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Советник-утилита
На заданном количестве баров (параметр 'N Bars') определяется самая высокая цена и самая низкая. Для визуализации по этим ценам строится прямоугольник. Потолок и низ прямоугольника являются уровнями Стоп лосс для SELL и BUY позиций соответственно:
Рис. 1. Stop Loss OHLC N Nars
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator) плюс дополнительная линия - Stochastic сглаженный при помощи MA. По сути это две сигнальные линии индикатора Stochastic, только его родная сигнальная линия рассчитывается внутри Stochastic, а новая линия - это индикатор iMA рассчитанный по StochasticMACD Intersection Alert 2
Развитие первой версии - добавлен Alert для сигнальной линии. Настройка пересечений (по типам).
Показать как формировалась свеча - какая цена (High или Low) была сформирована первойMomentum smoothing Dot
Добавлен новый стиль рисования - точка. Отображает места перегиба индикатора