Stop Loss OHLC N Nars

Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator) плюс дополнительная линия - Stochastic сглаженный при помощи MA. По сути это две сигнальные линии индикатора Stochastic, только его родная сигнальная линия рассчитывается внутри Stochastic, а новая линия - это индикатор iMA рассчитанный по Stochastic

Развитие первой версии - добавлен Alert для сигнальной линии. Настройка пересечений (по типам).