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Индикаторы

FrAMA Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1705
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FrAMA) на отрезке 'FrAMA: trend N Bars' баров определят тренд, а при помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.

FrAMA Color N Bars

Рис. 1. FrAMA Color N Bars

    MA on DeMarker Simple EA MA on DeMarker Simple EA

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