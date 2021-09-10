Идея индикатора

Индикатор iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FrAMA) на отрезке 'FrAMA: trend N Bars' баров определят тренд, а при помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.





Рис. 1. FrAMA Color N Bars