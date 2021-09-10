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FrAMA Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FrAMA) на отрезке 'FrAMA: trend N Bars' баров определят тренд, а при помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.
Рис. 1. FrAMA Color N Bars
Советник по сигналам пользовательского индикатора 'MA on DeMarker'MA on DeMarker
Индикатор iMA (Moving Average, MA) построенный по индикатору iDeMarker (DeMarker, DeM) - то есть это DeMarker сглаженный при помощи MA
Панель на базе класса CDialog. Работа по текущему символу. Удаление, установка Тейк Профит, установка Безубытка на группу позицийMACD Intersection Alert 2
Развитие первой версии - добавлен Alert для сигнальной линии. Настройка пересечений (по типам).