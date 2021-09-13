MAOnStochastic

Идея индикатора

Добавлена третья линия - Stochastic сглаженный при помощи индикатора iMA (Moving Average, MA). По своей сути - это сигнальная линия Stochastic, только выполненная через другую технологию - создание хендла индикатора iMA на базе Stochastic.

handle_iStochastic= iStochastic ( Symbol (), Period (), Inp_STO_Kperiod,Inp_STO_Dperiod,Inp_STO_slowing, Inp_STO_ma_method,Inp_STO_price_field); if (handle_iStochastic== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iStochastic indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); m_init_error= true ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } handle_iMA= iMA ( Symbol (), Period (),Inp_MA_ma_period,Inp_MA_ma_shift, Inp_MA_ma_method,handle_iStochastic); if (handle_iMA== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); m_init_error= true ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }









Рис. 1. MA on DeMarker