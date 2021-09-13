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Индикаторы

MAOnStochastic - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1720
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Добавлена третья линия - Stochastic сглаженный при помощи индикатора iMA (Moving Average, MA). По своей сути - это сигнальная линия Stochastic, только выполненная через другую технологию - создание хендла индикатора iMA на базе Stochastic.

//--- create handle of the indicator iStochastic
   handle_iStochastic=iStochastic(Symbol(),Period(),
                                  Inp_STO_Kperiod,Inp_STO_Dperiod,Inp_STO_slowing,
                                  Inp_STO_ma_method,Inp_STO_price_field);
//--- if the handle is not created
   if(handle_iStochastic==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code
      PrintFormat("Failed to create handle of the iStochastic indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early
      m_init_error=true;
      return(INIT_SUCCEEDED);
     }
//--- create handle of the indicator iMA
   handle_iMA=iMA(Symbol(),Period(),Inp_MA_ma_period,Inp_MA_ma_shift,
                  Inp_MA_ma_method,handle_iStochastic);
//--- if the handle is not created
   if(handle_iMA==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early
      m_init_error=true;
      return(INIT_SUCCEEDED);
     }


    MAOnStochastic

    Рис. 1. MA on DeMarker

    MACD Intersection Alert 2 MACD Intersection Alert 2

    Развитие первой версии - добавлен Alert для сигнальной линии. Настройка пересечений (по типам).

    Manual Position Tracking Panel Manual Position Tracking Panel

    Панель на базе класса CDialog. Работа по текущему символу. Удаление, установка Тейк Профит, установка Безубытка на группу позиций

    Stop Loss OHLC N Nars Stop Loss OHLC N Nars

    Советник-утилита: выставляет Стоп Лосс на основе OHLC за заданное количество баров

    Candle formation Candle formation

    Показать как формировалась свеча - какая цена (High или Low) была сформирована первой