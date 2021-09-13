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MAOnStochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Добавлена третья линия - Stochastic сглаженный при помощи индикатора iMA (Moving Average, MA). По своей сути - это сигнальная линия Stochastic, только выполненная через другую технологию - создание хендла индикатора iMA на базе Stochastic.
//--- create handle of the indicator iStochastic handle_iStochastic=iStochastic(Symbol(),Period(), Inp_STO_Kperiod,Inp_STO_Dperiod,Inp_STO_slowing, Inp_STO_ma_method,Inp_STO_price_field); //--- if the handle is not created if(handle_iStochastic==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iStochastic indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early m_init_error=true; return(INIT_SUCCEEDED); } //--- create handle of the indicator iMA handle_iMA=iMA(Symbol(),Period(),Inp_MA_ma_period,Inp_MA_ma_shift, Inp_MA_ma_method,handle_iStochastic); //--- if the handle is not created if(handle_iMA==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early m_init_error=true; return(INIT_SUCCEEDED); }
Рис. 1. MA on DeMarker
MACD Intersection Alert 2
Развитие первой версии - добавлен Alert для сигнальной линии. Настройка пересечений (по типам).Manual Position Tracking Panel
Панель на базе класса CDialog. Работа по текущему символу. Удаление, установка Тейк Профит, установка Безубытка на группу позиций
Stop Loss OHLC N Nars
Советник-утилита: выставляет Стоп Лосс на основе OHLC за заданное количество баровCandle formation
Показать как формировалась свеча - какая цена (High или Low) была сформирована первой