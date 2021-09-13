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Manual Position Tracking Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Идея советника-утилиты
Панель сортирует позиции BUY в порядке возрастания , а позиции SELL в порядке цены. Отсортированные позиции отображаются в панели: максимум пять позиций BUY и пять позиций SELL.
Рис. 1. Manual Position Tracking Panel
Выбор позиций осуществляется через чекбоксы. Для выбранных позиций доступны три действия:
- Удалить Тейк Профит
- Установить Тейк Профит (значение задаётся во входном параметре 'Take Profit') от цены открытия
- Установить Тейк Профит на точку Безубытка
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