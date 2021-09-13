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Manual Position Tracking Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея советника-утилиты

Панель сортирует позиции BUY в порядке возрастания , а позиции SELL в порядке цены. Отсортированные позиции отображаются в панели: максимум пять позиций BUY и пять позиций SELL.

    Manual Position Tracking Panel

    Рис. 1. Manual Position Tracking Panel

    Выбор позиций осуществляется через чекбоксы. Для выбранных позиций доступны три действия:

    • Удалить Тейк Профит
    • Установить Тейк Профит (значение задаётся во входном параметре 'Take Profit') от цены открытия
    • Установить Тейк Профит на точку Безубытка

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