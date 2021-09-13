Идея советника-утилиты

Панель сортирует позиции BUY в порядке возрастания , а позиции SELL в порядке цены. Отсортированные позиции отображаются в панели: максимум пять позиций BUY и пять позиций SELL.





Рис. 1. Manual Position Tracking Panel

Выбор позиций осуществляется через чекбоксы. Для выбранных позиций доступны три действия: