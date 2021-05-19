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Индикаторы

MACD Intersection Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2451
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Проиграть звук и выдать Alert, когда в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) будет одно из пересечений: пересечение главной и сигнальной линии или пересечение нуля главной линией. На рисунке ниже показаны (не все) пересечения

MACD Intersection Alert

Рис. 1. MACD Intersection Alert. Пример некоторых пересечений


    Bollinger Bands SMA Bollinger Bands SMA

    Индикатор iBands (Bollinger Bands, Bands) сглаженный периодом '3'

    MA on ATR MA on ATR

    Индикатор Moving Average по значениям индикатора Average True Range

    Position Close Partial Panel Position Close Partial Panel

    Панель - закрывает часть позиции

    Trend Reversal Trend Reversal

    Виртуальный отложенный ордер. Начало слежения - три свечи в одном направлении