Идея индикатора

Проиграть звук и выдать Alert, когда в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) будет одно из пересечений: пересечение главной и сигнальной линии или пересечение нуля главной линией. На рисунке ниже показаны (не все) пересечения





Рис. 1. MACD Intersection Alert. Пример некоторых пересечений



