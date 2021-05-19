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MACD Intersection Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Проиграть звук и выдать Alert, когда в индикаторе iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) будет одно из пересечений: пересечение главной и сигнальной линии или пересечение нуля главной линией. На рисунке ниже показаны (не все) пересечения
Рис. 1. MACD Intersection Alert. Пример некоторых пересечений
Bollinger Bands SMA
Индикатор iBands (Bollinger Bands, Bands) сглаженный периодом '3'MA on ATR
Индикатор Moving Average по значениям индикатора Average True Range
Position Close Partial Panel
Панель - закрывает часть позицииTrend Reversal
Виртуальный отложенный ордер. Начало слежения - три свечи в одном направлении