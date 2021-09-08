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Индикаторы

MA on DeMarker - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2228
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор DeMarker сглаженный при помощи MA:

    MA on DeMarker

    Рис. 1. MA on DeMarker

    Volumes Custom Volumes Custom

    Индикатор Volumes у которого все настройки вынесены во входные параметры

    Bar number Bar number

    Нумерация баров при помощи графических объектов OBJ_TEXT

    MA on DeMarker Simple EA MA on DeMarker Simple EA

    Советник по сигналам пользовательского индикатора 'MA on DeMarker'

    FrAMA Color N Bars FrAMA Color N Bars

    Серия 'Color N Bars'. Индикатор iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FrAMA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"