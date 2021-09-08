Индикатор Volumes у которого все настройки вынесены во входные параметры

Советник по сигналам пользовательского индикатора 'MA on DeMarker'

Серия 'Color N Bars'. Индикатор iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FrAMA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"