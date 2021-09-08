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MA on DeMarker - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор DeMarker сглаженный при помощи MA:
Рис. 1. MA on DeMarker
Volumes Custom
Индикатор Volumes у которого все настройки вынесены во входные параметрыBar number
Нумерация баров при помощи графических объектов OBJ_TEXT
MA on DeMarker Simple EA
Советник по сигналам пользовательского индикатора 'MA on DeMarker'FrAMA Color N Bars
Серия 'Color N Bars'. Индикатор iFrAMA (Fractal Adaptive Moving Average, FrAMA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"